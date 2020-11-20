Девочка найдена живой. Фото: предоставлено «Легион-Спас»

В Челябинске завершены поиски пятилетней девочки, которую всю ночь искали волонтеры и полиция. Об этом корреспонденту КП-Челябинск сообщили в пресс-службе регионального поискового отряда «Лиза Алерт». Информацию подтвердили в полиции.

— Штаб свернут! Поиски остановлены с заветным: «Найдена. Жива!», — рассказали в отряде. — Вышла из соседнего подъезда прямо навстречу нашим добровольцам. Была у подруги.

В управлении МВД по Челябинску информацию подтвердили. Были ли в отношении ребенка совершены противоправные действия, в настоящее время неизвестно.

— Девочку нашли. Сейчас на месте находятся сотрудники полиции, с девочкой работают психологи, — уточнили в пресс-службе УМВД по городу. — Чуть позже будет подробная информация.

Девочка пропала около 17:00 вечером 19 ноября. Вышла из дома по улице Кирова, 4а, и не вернулась. Обстоятельства, при которых ребенок смог покинуть квартиру, в настоящее время официально не уточняются. Родители пытались найти ребенка самостоятельно, но безрезультатно. Они написали заявление в полицию Калининского района, к поискам подключились волонтеры региональных отделений поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Легион-Спас».

— Буквально мама вышла в магазин приобрести что-то очень необходимое, на пару минут планировала оставить ребенка, и вот случилось, как случилось, вышел ребенок, — рассказал КП-Челябинск волонтер поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС» Федор Борисов. — Ксюша — не единственный ребенок в семье. Ночью папа помогал очень в поисках, а мама была дома с детьми.

В Челябинске также разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Его нет дома уже пятые сутки.

В октябре челябинцы нашли в киоске четырехлетнюю девочку. Родителей рядом не оказалось, и ребенка увезли в реабилитационный центр.

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