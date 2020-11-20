Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 21 ноября 2020: смерть скандального митрополита, перекрытие трассы из-за вируса и новый флюорограф

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 ноября Фото: Валентина ВАГАНОВА

Число новых случаев заражения коронавирусом в официальной статистике минздрава впервые за последнее время пошло на спад — 213 человека (сутками ранее было 219). Но расслабляться рано. Всего в Челябинской области коронавирус подтвердили у 24 177 жителей.

За день выписали 26 человек. С начала пандемии 16 356 жителей региона победили COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 ноября 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки от коронавируса умерли пять человек: мужчины 71, 76 и 79 лет; женщины 44 и 86 лет.

Еще у трех умерших ковид был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 82 года: атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий;

— пациент, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, гипертоническая болезнь с поражением сердца;

— пациентка, 55 лет: хронический пиелонефрит, хроническая почечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Учителя уходят на больничный

В Челябинской области 7,3% учителей ушли на больничный. В министерстве образования уточнили, что в эту группу входят не только педагоги с ОРВИ и коронавирусом, но и с другими заболеваниями.

— Ситуация в школах — не эпидемическая, — заявил Кузнецов. — Каникулы сбили заболеваемость. Помимо учителей, на больничном находятся около 4,5% обслуживающего персонала.

Кстати, выпускное сочинение из-за коронавируса перенесли со 2 декабря на весну 2021 года. Дело в том, что в отдельных районах школьники ушли на дистант. По традиции, работу все должны писать в они день.

Почему барам и ресторанам запретили работать по ночам?

По новому распоряжению губернатора, с 1 декабря в Челябинской области ресторанам, барам и кафе запретили принимать клиентов с 23:00 до 6:00. Первый вице-губернатор Ирина Гехт объяснила решение главы региона.

— До 23 часов считается, что это формат ужина, — рассказала Ирина Гехт. — А после уже начинается формат тусовки, который несет в себе другое взаимоотношение между людьми.

Вице-губернатор добавила, что Роспотребнадзор порекомендовал ограничить работу общепита. А если заболеваемость будет еще выше, то заведения придется закрыть.

Умер заслуженный врач России

В Челябинской области умер 72-летний заслуженный врач России Ростислав Тверской. По предварительному диагнозу, причиной смерти стал коронавирус. Специалист посвятил медицине 48 лет своей жизни.

— Вся его жизнь — это бесконечная преданность делу и служение людям, — отметили в пресс-службе регионального Минздрава. — Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Вечная память о нем останется в сердцах родных и близких, коллег, пациентов, а его имя в истории медицины Магнитогорска.

Скандальный митрополит, при котором в Челябинске перенесли орган, умер от коронавируса

В Татарстане умер бывший митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан. У 73-летнего епископа нашли коронавирус. Новая инфекция вызвала осложнения.

При нем было принято окончательное решение передать РПЦ здание храма Александра Невского, где в советские времена сделали органный зал. Последние пять лет Феофан жил в Татарстане и был митрополитом Казанским и Татарстанским.

Из-за вируса перекроют трассу

Под Златоустам ограничат движение из-за съемок фильма о вирусе с Артуром Смольяниновым в главной роли.

— С 6:00 до 24:00 будет ограничено движение на региональной автодороге железнодорожная станция Хребет — а/д Миасс-Златоуст (км 2 — км 3 в районе путепровода), — сообщили в региональном миндортрансе.

Для водителей организуют реверсивное движение.

Челябинская мэрия купила передвижной флюорограф-маммограф

Мэрия Челябинска купила для города передвижной флюорограф-маммограф. Он появится на улицах уже на следующей неделе. Аппарат должен помочь в ранней диагностике пневмоний и рака молочной железы.

— Челябинцам достаточно обратиться в поликлинику по месту жительства и записаться на тот день, когда мобильный комплекс приедет в их микрорайон, — уточнила глава Челябинска Наталья Котова. — В функционале автомобиля — флюорограф и маммограф.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 21 ноября 2020.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru