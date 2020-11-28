Люди нередко сливают интимные фото в Сеть, чтобы отомстить бывшим. Фото: Екатерина АНДРЕЕВА

Интимный скандал с Дзюбой обнажил проблему слива фото и видео. Оказалось, жертв утечки информации много, и не только среди известных людей. Челябинцы делятся в Сети своими историями и переживаниями. Обнародованные снимки, по их словам, когда-то превратили жизнь в кошмар. Публикуем истории от первого лица, не называя имен и фамилий по просьбе рассказчиков.

МСТИЛА БЫВШАЯ МУЖА

Мой супруг оставил какой-то комментарий на странице своей бывшей девушки, с которой они тяжело расстались несколько лет назад. Не знаю всех подробностей, мне нет дела до этого. После этого ее бойфренд начал писать мне и пригрозил отправить какие-то фото. Его угрозы я проигнорировала.

Вскоре мне написала моя подруга, которая не знакома ни с мужем, ни с этой компашкой. Многократно извинившись, она рассказала, что какой-то парень прислал ей некие порнографические фотографии, и попросил скинуть их мне. Это были фотографии левых девушек, явно загруженных из интернета, и две мои фотографии в нижнем белье. Снимки сделал мой муж у нас дома. На них не было видно лица, но я запаниковала: мало ли какие еще фото у него есть!

Муж клятвенно заявил, что эти фотографии он никуда не выкладывал. Мы заподозрили, что много лет назад эта дама могла поставить на его компьютер программу удаленного доступа. По словам супруга, в последнее время он замечал какие-то странности на компьютере.

Мои друзья отнеслись к этому с юмором, дескать, мы подумали, что ты очень популярная. Но меня всю трясло — мало ли кому может отправить сообщение этот неадекват: от мамы до высокопоставленных лиц, которые есть у меня в друзьях.

Помню, как, сидя на лавочке, меня успокаивала коллега: ну подумаешь, кто-то увидит твои трусы.

После этой истории муж переговорил с родственниками бывшей, и атаки прекратились.

ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО ПРИСЛАЛИ НОВОМУ ПАРНЮ

История капитана нашей футбольной сборной, которого отстранили от работы из-за интимного видео, конечно, удивила. Арте м Дзюба стал жертвой слива. Если честно — я в шоке! Футболиста еще и заставили извиниться за эту ситуацию. И тут я совсем поседела.

Мои парень после очень неприятного разрыва отношении шантажировал меня фотками и видео. Прислал их друзьям и новому парню. Это было в 19 лет и мне казалось, что я проживаю ад. Не знаю, чем бы все закончилось, если бы мои близкие отреагировали осуждением, а не поддержкой. И мне бы еще пришлось извиниться за то, что я испытывала чувства и сексуальное влечение к парню. К своему! Какой-то ужас и абсурд.

Никто не имеет права раскрывать такую переписку, обнародовать фото и шантажировать этим. Если честно, я придерживаюсь принципа «твое тело — это твое дело», редко смущаюсь, но молодым девчонкам и своим мелким сестрам я бы порекомендовала помедлить с отправкой файлов. Станьте постарше. Потому что Дзюба точно восстановит репутацию, а вот женщине бывает сложнее.

Это сейчас я поржу, если кто-то выложит кадры со мной, покручу у виска и даже стесняться случившегося не буду, еще и в полицию схожу, а вот в прошлом это было для меня предательством и унижением.

Наше тело — это самая главная мишень для осуждения, объективизации и порицания. Береги его неприкосновенность.

Восстановить репутацию бывает непросто, но главное не опускать руки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Что делать, если интимный контент попал в Сеть

1. Понять, что в этом нет вашей вины. Стыдно должно быть преступнику, который распространяет ваши данные. Никак не вам.

— Прежде всего важно понимать, что вы не виноваты в том, что это произошло. Хорошо бы осознать те чувства, которые вы испытываете. Это может быть стыд, вина, злость, страх, ощущение того, что вас предали, что нарушена безопасность, и все вокруг стало опасным, и кому теперь можно доверять? Лучше работать с психологом. Если это недоступно, помогут родственники, друзья, или можно записывать свои мысли и чувства на бумаге, — объясняет психолог Елена Карпенко. — Важно назвать то, что вы испытываете: «Да, это произошло со мной, и я очень злюсь. В этом нет моей вины», «Я чувствую себя обманутым», «Мне небезопасно».

Возможно, вам стыдно, если на фото или видео вы не одеты, или делаете что-то непристойное. Это нормальный стыд, он выполняет регулирующую функцию в обществе. Благодаря нормальному стыду люди по улицам ходят в одежде, и не справляют естественную нужду под деревьями.

2. Если злость непереносима, помогут физические упражнения. От уборки дома до бокса. А также — работа со своими страхами.

— Можно проговорить: «Я боюсь, что…» и рассказать о своем страхе. Например: «Я боюсь, что от меня все отвернутся». Можно попробовать представить себе этот сильный страх. Все отвернулись, вы один. Вы сидите на диване один, никто не звонит. Ощутите, как вы дышите, как воздух проникает в легкие, потом выходит обратно. Вдыхайте то, чего вам не хватает, выдыхайте страх. Почувствуйте свои ноги. Они стоят на полу. Встаньте. Вы по-прежнему можете стоять, дышать, ходить. Даже если никто не позвонит, вы у себя есть. Найдутся новые друзья, которые примут вас сегодняшнего.

3. А вообще — делайте фото, которые не страшно будет публиковать в открытом доступе. К тому же, недосказанность возбуждает больше.

— Недосказанность, некоторая закрытость, намеки на что-то большее, чем то, что партнер видит сейчас — это возбуждает не меньше, чем максимально откровенные фото, — добавляет Елена. — Да и вообще, совет, который я могу дать по поведению в сети — ведите себя так, как будто в будущем станете президентом, то есть, достойно.

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