«В роллах больше вреда, чем пользы»: челябинский врач рассказала, может ли ребенок умереть, съев суши

Самый полезный продукт в роллах — вареный рис Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в Челябинске умерла пятилетняя девочка, которая незадолго до трагедии вместе с родителями съела суши. Причина смерти ребенка все еще устанавливается, но не исключено, что виной всему заказанный на дом фастфуд.

В социальных сетях между челябинцами разразились споры: одни считают, что знакомить малышей с японской кухней нельзя, а другие, напротив, регулярно заказывают роллы, едят всей семьей и хорошо себя чувствуют. Детский врач Юлия Дубровина рассказала КП-Челябинск, вредны ли суши для детей, и какие продукты могут быть опасными.

— В составе роллов самый полезный продукт — это вареный рис. Рыба сама по себе является очень сильным аллергеном, особенно слабосоленая. Она может усугубить имеющиеся проблемы с пищеварением, вплоть до острого гастрита. А соевый соус содержит очень много соли, что тоже опасно в детском возрасте. В роллах больше вреда, чем пользы, — говорит заведующая консультативно-диагностическим отделением детской поликлиники № 8 Юлия Дубровина.

По словам врача, в диетическом детском питании используется вареная рыба, а во время приготовления роллов она не проходит термическую обработку, потому и вредна. Можно ли умереть от суши? Можно, но с такой же вероятностью, как от йогурта и любого другого купленного продукта.

— Летальный исход возможен от любого продукта, который приготовили не под вашим наблюдением, — добавила Юлия Дубровина. — Любой купленный продукт может содержать бактерии, вызывающие тяжелое отравление. Тут не принципиально, что это суши.

Напомним, вчера появилась информация о том, что в Челябинске умерла пятилетняя девочка, которая незадолго до трагедии съела суши. Следователи проводят проверку и просят не спешить с выводами, потому что причина смерти может быть в другом.

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