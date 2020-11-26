Где играл Диего Марадона: гуляем по самому «инстаграмному» району Буэнос-Айреса

Стадион «Ла Бомбонера», где играл Марадона находиться в районе Ла-Бока Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Ла Бока — один из самых «инстаграмных» районов аргентинской столицы. Именно здесь находится стадион футбольного клуба «Бока Хуниорс», где играл Диего Марадона.

Полтора года назад, когда журналист КП-Челябинск побывала в Буэнос-Айресе, печальное известие извести о смерти легендарного футболиста стало поводом расчехлит фотоархив. Предлагаем отправиться в виртуальное путешествие. Кстати, это место интересно он не только футболом, но и тем, как бедный район может стать местом притяжения туристов.

Говорят, архитектора вдохновила подаренная в День рождения коробочка конфет Фото: Эдуард ФАДЮШИН

В одну из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных команд «Бока Хуниорс» Марадона перешел в 1981 году, а уже через год его переманили в «Барселону». В составе «генуэзцев» (такое прозвище носит клуб) Марадона успел стать чемпионом Аргентины. В 1995 он вернулся в «Бока» и через два года объявил о завершении карьеры. С июня 2005 по август 2006 года Марадона был вице-президентом футбольной комиссии «Бока Хуниорс».

Домашняя арена «Бока Хуниорс» — «Ла Бомбонера» или просто «Бомбонера». Название связано с архитектурной особенностью арены — одна из ее трибун усечена и она напоминает колобку для шоколада — бонбоньерку. Говорят, архитектора Виктора Сульчича (аргентинца со словенскими корнями), вдохновила подаренная в День рождения коробочка конфет. Еще одна уникальная особенность стадиона: он вибрирует, когда болельщики начинают вместе подпрыгивать.

Дома вокруг стадиона украшены портретами знаменитых спортсменов Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

«Ривер Плейт» — один из принципиальных соперников «Бока Хуниорс» Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Район Ла-Бока — место, с которого в далеком 16 веке начинался Буэнос-Айрес. Здесь стояли лачуги и жили в них темнокожие рабы. Затем в районе построили солильни и дубильни. В конце XIX века в Ла-Боке стали селиться европейские иммигранты, а основном итальянцы — как раз они и создали образ современного квартала.

Но красили дома разными цветам не рази искусства и вообще не от хорошей жизни. Просто краски не было. Но спустя время это стало особенностью Ла-Боки, затем местные жители уже использовали яркие цвета, чтобы быть «на стиле».

В тренде и стадион «Бомбонера». Вокруг — целая фан-зона под открытым небом. Здесь изображены легенды аргентинского футбола. Во всех сувенирных магазинчиках — обязательно найдется атрибутика «Бока Хуниорс».

И снова Марадона Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Бедные разноцветные дома стали фишкой Ла-Боки Фото: Эдуард ФАДЮШИН

С района Ла-Бока начиналась столица Аргентины Буэнос-Айрес Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Из-за частых потопов типовые дома Ла-Боки строились из жестяных листов, часто на сваях Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Из Ла-Боки сложно уйти без красивых и смешных фото Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Ла-Бока богата на стрит-арт. И никто его тут не закрашивает Фото: Эдуард ФАДЮШИН

На туристических маршрутах много магазинов и кафе Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Здесь же художники продают свои работы Фото: Эдуард ФАДЮШИН

Фото: Эдуард ФАДЮШИН

И аргентинского котика вам в ленту Фото: Эдуард ФАДЮШИН

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