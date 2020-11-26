Марадона на церемонии жеребьевки группового этапа ЧМ по футболу 2018 года в Кремлевском дворце Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 61-ом году ушел из жизни великий аргентинский форвард Диего Арманда Марадона. Эта печальная новость облетела все мировые СМИ. Какие чувства нахлынули после этого известия? Об этом челябинской «Комсомолке» рассказали люди, крепко связанные с футболом.

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЫХ

Павел Крыжевских, полузащитник футбольного клуба «Челябинск»:

— Игра Марадоны «заряжала» меня в детстве, когда я только начинал заниматься футболом. Он был ориентиром для меня, для моих друзей. Уже пошли видеомагнитофоны, кассеты, и постоянно смотрел игры с его участием. Многое забудется, но его великолепная игра останется в памяти.

ПАМЯТЬ УВЕКОВЕЧАТ

Константин Арестов, директор футбольного клуба «Челябинск»:

— Уход Марадоны — это трагедия для всего футбольного мира. Диего оставил большой след не только в футболе, но заставлял говорить о себе и после ухода из спорта. Это без сомнения яркая личность. С ним связано много историй, событий. Марадона оставит свой след не только в футболе, но и в истории всего мирового спорта. Аргентинец, считаю, был не талантом, а гением футбола. Думаю, что память о нем будут сохранять и следующие поколения. Сейчас вот уже приняли решение назвать стадион в Наполи именем Марадоны. И это только первый шаг, чтобы увековечить его память.

СТАДИОН В «ЛУЖНИКАХ» ВСТАЛ

Олег Люкшин, председатель федерации футбола Челябинской области:

— Грустно все это. Уходят великие. Мы потеряли бога футбола. Я застал то время, когда Марадона блистал на поле. Своей яркой игрой он столько сделал для футбола, что его будут вспоминать, он нем будут говорить долго и долго. Для итальянского «Наполи», где он играл долгое время, для всей Италии это был самый настоящий кумир. Люди ходили на матчи с его участием… Помню, как «Наполи» вместе с Марадоной приезжал в Москву на игру со «Спартаком» в 1/8 Кубка чемпионов. 1990 год. Начало ноября. Марадоне уже 30 лет, но он недавно вместе с «Наполи» стал чемпионом Италии, а летом со сборной Аргентины завоевал «серебро» чемпионата мира, уступив в финале команде ФРГ. В Москве невозможно было достать билетик на матч «Спартака» с «Наполи». Стадион битком. Марадона вышел на поле во втором тайме. Стадион в «Лужниках» встал. Такой гул пошел! Я смотрел трансляцию по телевидению и слышал, как его приветствовали болельщики! Основное время – 0:0. По пенальти красно-белые победили… Грустно, когда уходят такие великие футболисты. Как говорят: король ушел, да здравствует король!

ПЕЛЕ ИЛИ МАРАДОНА

Никита Корнеев, спортивный журналист, пресс-секретарь ФК «Челябинск»:

— Если бы не было Марадоны, его нужно было придумать. Но это образно. Такие гении появляются не часто. Многие спорят, кто круче — Пеле или Марадона? Я считаю, что Пеле незаслуженно приписывают кучу мячей, забитых в ворота соперников. Едва ли не тысячу. В статистику идут и голы на пляжах Бразилии. Пеле превознесли до небес. Сделали чуть ли не богом. Марадона играл в те годы, когда уже было развито ТВ и все видели, что он творил на поле, сколько реально забивал, и как забивал.

Марадона почти всю карьеру провел в двух клубах — аргентинском «Бока Хуниорс» и итальянском «Наполи». Такую преданность, на мой взгляд, можно объяснить тем, что в то время еще не было так много агентов, и рынок продажи игроков был не так развит, равно, как и размеры их зарплат. Уверен, что сейчас за игроком такого уровня гонялись бы все футбольные гранты, предлагая звезде баснословные оклады и премии.