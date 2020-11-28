«Друзья сняли дом, чтобы отметить день рождения»: челябинского депутата застали на закрытой вечеринке в клубе в разгар коронавируса

Хазиев заявил, что был на дне рождения друга. Фото: кадр с видео, личная страница героя в соцсети

В Челябинске разразился скандал вокруг депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева. В ночь на 28 ноября его застали в новом ночном клубе на улице Пушкина, на закрытой вечеринке. Как сообщают СМИ, Хазиев, якобы, сам является организатором вечеринки, а новый клуб принадлежит ему.

Соцсети облетел видеоролик, как в разгар праздника в клуб приходит полиция и начинает составлять протоколы на отдыхающих, нарушающих распоряжение губернатора. На видео депутат требует от силовиков представиться и объяснить, на каком основании они пришли на частную вечеринку, и заставляют гостей подписывать протоколы. Хазиев заявил, что является «адвокатом физлица, который организовал вечеринку».

— Вход на вечеринку был по коду, при этом ценник был очень приличный. За вход просили 2 тысячи, а депозит стоил от 20 тысяч, — рассказала КП-Челябинск челябинка Ирина.

«БЫЛО ЧЕЛОВЕК 20, А МОЖЕТ, 40»

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с Марселем Хазиевым. Он рассказал свою версию инцидента на вечеринке, где было, по его словам, «человек 20, а может, 40».

— Я не имею отношения ни к какому клубу, ресторану, Диснейленду. В пятницу вечером я действительно по приглашению друзей пришел на вечеринку, день рождения друга. По моему сведению, дом сняли его друзья для того, чтобы отметить день рождения. Когда ворвались люди в форме полиции, они очень испугали гостей именинника, так как не предоставили ни документов, ни удостоверения, снимали все на камеру, не всем это нравится, и я это понимаю. Я считаю, каждый имеет право на частную жизнь. И если делать видео для протокола в суд — это одно, но когда видео размещают в СМИ, где люди могут просто отдыхать, вести себя не официально, то это некорректно, — рассказал депутат.

«РЕШЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ПОДДЕРЖИВАЮ, НО В ЭТОЙ ВЕЧЕРИНКЕ НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ»

По его словам, на видео попали кадры, как он заступился за девушку, которой дали подписать какие-то бумаги. Но, якобы, даже не объяснили, под какой информацией именно она должна поставить свою подпись.

— Я разъяснил, что может не подписывать. Высказался в жесткой форме, просто я мужчина и считаю, когда не представляются, ведут себя грубо, не разобравшись в ситуации, то могу себя вести так, чтобы быть более убедительным.

Хазиев считает, что СМИ просто начали «медийную атаку» на него и членов его команды. Он связывает это со своей правозащитной деятельностью.

— За мной последние полгода следят, а также я не так давно вышел из Единой России, чего коллеги простить не могут, даже оформили все, будто меня сами исключили из партии. Но я это переживу, — добавляет депутат. — Решение губернатора по заведениям я полностью поддерживаю, но в этой вечеринке нужно еще разобраться. Что касается заведений общепита, то я бы уделил больше внимания на поддержку данной отрасли. Предприниматели платят аренду, ЖКХ, лишаются оборотных денежных средств, тысячи людей теряют работу. Нужно найти ответы на эти вопросы людям, сохраняя решение губернатора, которое я поддерживаю и уважаю.

КЛУБ МОГУТ ЗАКРЫТЬ, А ГОСТЕЙ ОШТРАФОВАТЬ

Мы попытались узнать подробности инцидента в ГУ МВД России по Челябинской области, в том числе, сколько было составлено протоколов, и какова дальнейшая судьба заведения. Но в главке отказались предоставить информацию, перенаправив в оперативный штаб.

— Это ежедневная история с проверками. Поэтому в данном случае Роспортребнадзор выносит решение, вплоть до приостановки деятельности. В данном случае наказание ждет юридическое лицо, нарушившее режим ограничений. В отношении физлиц могут быть применены штрафные санкции за нарушение масочного режима, — прокомментировала ситуацию КП-Челябинск заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

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