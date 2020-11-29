Синоптики прогнозируют малоснежный декабрь. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске из-за пандемии коронавируса не стали отказываться от строительства ледового городка на площади Революции. Главное, чтобы не подвела погода. Согласно долгосрочным прогнозам синоптиков, в декабре обойдется без сюрпризов (новогодние — не в счет). Он будет малоснежным, а небо чаще всего будет затянуто облаками.

«Яндекс.Погода» формирует прогноз погоды на декабрь в Челябинске, опираясь на усредненные данные за последние десять лет. В заключительном месяце года нас, согласно данным сервиса, ждут четыре ясных дня, 24 — с переменной облачностью, и в течение трех дней будет идти затяжной снег. При этом суммарно выпадет 28 миллиметров осадков — 6% от годовой нормы. Температура воздуха днем будет колебаться в значениях -4… -15 °С. Ночью — -7… -16 °С.

«Погода» на Mail.ru на основе статистики за последние 12 лет прогнозирует -4… -14 °С днем, а ночью — -10… -18 °С.

Долгосрочный прогноз сервиса World Weather прогнозирует, что в первый зимний месяц в Челябинске не стоит ожидать трескучих морозов. В основном – облачная погода, а ясные дни можно будет сосчитать по пальцам. Температура воздуха днем будет колебаться в значениях -5… -12 °С. Ночью — -10… -18 °С.

30 и 31 декабря будет по-настоящему морозно: -9… -12 °С. В ночь на 1 января 2021 года температура опустится до -18 °С.

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