Каток выглядит очень красиво, вот только к расположению объектов в охранной зоне возникли вопросы. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

В охранной зоне памятника Курчатову в Челябинске начали монтировать павильоны. Рядом с монументом зальют каток Науки, а во временных строениях организуют прокат коньков, оборудуют раздевалки и фудкорт. Но краевед, градозащитник Юрий Латышев считает появление объектов в охранной зоне объекта культурного наследия незаконными и просит чиновников прекратить беспредел.

Монтировать павильоны у памятника Курчатову начали в субботу. Фото: Юрий Латышев / Facebook.com

Расположение их в охранной зоне монумента возмутило краеведа. Фото: Юрий Латышев / Facebook.com

— Мне дважды сообщили о беспределе около памятника Курчатова, — рассказал Юрий Латышев. — Не знаю пока, кем это одобрено и с кем согласовано: мэром Натальей Котовой, главой Центрального района Виктором Ереклинцевым или главным архитектором города Павлом Крутолаповым. Остановите беспредел! Я предлагаю перенести павильоны из охранной зоны объекта культурного наследия на автостоянку. Это будет вполне законно. Или разместить прокат и раздевалки в ТК «Курчатов», или на территории стадиона «Инга». Сегодня в 16:00 мы встречаемся с Павлом Крутолаповым, надеюсь, что меня поймут и пойдут на встречу.

Юрий Лытышев уже направил обращение в Госкомитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области. В нем он указал, что в охранной зоне памятника Курчатову в настоящее время возводятся незаконные павильоны. В качестве обоснования своих слов градозащитник привел постановление регионального правительства №545-п от 25 октября 2016 года. В документе говорится, что размещение киосков и павильонов в границах охранной зоны монумента запрещено.

Оказалось, что скоро там откроют каток, и рабочие строят раздевалки и зоны отдыха. Фото: Юрий Латышев / Facebook.com

Краевед подчеркивает, что он ничего не имеет против появления катка, но призывает не нарушать закон.

Выглядит все очень красиво, вот только в охранной зоне памятника киосков и павильоном быть не должно. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Мы просили главу администрации Центрального района Челябинска Виктора Ереклинцева прокомментировать ситуацию. Он пообещал предоставить информацию позже. Как только ответ чиновника появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.

Вот так будущий каток выглядит на эскизах. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов в настоящее время также уточняет информацию. По его данным, монтаж павильонов ведется, по предварительной информации, на частной земле.

— Поэтому вопрос на 99% не к городу, а к собственнику, — ответил представитель мэрии.

Люди смогут кататься вокруг памятника, и прямо на коньках есть на фудкортах. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

В распоряжении редакции КП-Челябинск есть эскиз будущего катка. Согласно ему, прямо напротив памятника Курчатову и справа от него в павильонах разместят зоны отдыха, слева (у стадиона имени Елены Елесиной) — будет прокат коньков, санузел и фудкорт. Вокруг монумента зальют большой каток для взрослых, а за памятником — детский, с новогодней елкой посередине, а на крыше подземного ТК «Курчатов» организуют прогулочную зону. Сказочную атмосферу создадут 20 светящихся пластиковых скамеек в виде звезд и гирлянды.

За монументом лед зальют для детей, и поставят елку. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

А на крыше ТК «Курчатов» оборудуют зону отдыха. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

В проекте указано, что у памятника Курчатову появится уличный кинотеатр, барные столики из металлических бочек с деревянными столешницами, комплекты уличной мебели из паллетов, парковых скамьи, урны и шесть павильонов-контейнеров. Ступени, ведущие на крышу ТК «Курчатов» оборудуют деревянными настилами, чтобы на них можно было сидеть.

Так организуют зонирование. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

А это схема пешеходных путей. Фото: предоставлено Юрием Латышевым

Дата открытия катка Науки в настоящее время неизвестна.

Праздничное оформление города к Новому году должны сделать уже на следующей неделе. Как рассказала мэр Наталья Котова в эфире радио «Комсомольская правда» в Челябинске, подключить гирлянды рабочие должны до 5 декабря. Также к указанной дате должны запустить ледовый каток в парке Терешковой, а новогодний городок на площади Революции — 26 декабря.

Ранее в управлении архитектуры составили карту новогоднего оформления Челябинска.

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