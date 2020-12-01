«Дядя рассказывает, как передать маляву»: в элитной челябинской гимназии провели лекцию об «АУЕ»

Десятиклассникам показали артефакты, изъятые у арестантов Фото: Михаил Янин/vk.com

В Челябинске разразился скандал после урока в элитной гимназии № 93. Для десятиклассников провели лекцию о криминальной субкультуре. На уроке адвокат Михаил Янин показывал ученикам различные атрибуты тюремной жизни и рассказывал о криминальных татуировках.

Такое просвещение не понравилось так называемым «фраерам» (то есть людям, далеким от криминальной среды - примеч. редакции), поэтому некоторые челябинцы начали возмущаться в социальных сетях: чему детей учат?! Одной из взволнованных горожанок оказалась Валентина Волкова. Она увидела фотографии со школьной лекции и буквально пришла в ужас от увиденного.

— Михаил показывал заточки, ножи, которые изъяли у арестантов, удавки, колоду карт, спрятанную в сигаретной пачке, кастеты, которые мог примерить любой ребенок, — рассказала Валентина Волкова. — Акцент сделал на символичности арестантских татуировок: что означают, как наносятся. Эти знания нужны криминалистам, мне была бы понятна такая лекция для студентов-юристов. Здесь же детям показывают способы, как пронести колоду карт мимо вертухая. А завтра мы будем обсуждать, как делать наркотики и оружие?

Михаил Янин демонстрирует записки заключенных Фото: Михаил Янин/vk.com

По словам женщины, десятиклассники сейчас могут романтизировать криминальную культуру, до конца не осознавая, чем она плоха. Она сравнила это явление с популярной несколько лет назад подростковой игрой «Синий кит», финалом которой становился суицид. Школьники вступали в нее и думали, что «смерть — это то, что бывает с другими, а я буду жить вечно».

— Девочка на лекции сфотографировалась, надев кастет на руку, — добавила Валентина. — У нее было такое торжествующее лицо. Сейчас дети склонны романтизировать все это. Подросток не способен отделить хорошее от плохого. Такие вещи можно познавать разными способами: одно дело, когда мы читаем Солженицына и Довлатова, понимая весь ужас происходящего и предысторию, а другое — когда какой-то дядя рассказывает, как передать маляву.

Как рассказал адвокат Михаил Янин, в школу его пригласила учитель обществознания. Дети проходили тему о субкультурах, в том числе криминальной.

— Поскольку она не является специалистом в этой субкультуре, она попросила нас помочь, — уточняет адвокат.

Сам Михаил Янин уверяет, что никакой романтизации преступности на уроке не было — наоборот, информацию доносили в негативном контексте, чтобы уберечь школьников от криминального мира.

— Мы приурочили это мероприятие ко Дню правовой помощи детям, — рассказал КП-Челябинск Михаил Янин. — Цель этого урока заключается в профилактике подростковой преступности, никакой цели пропаганды преступной наклонности у нас не было.

Михаил также добавил, что сейчас десятиклассники находятся в том возрасте, когда их начинают втягивать в криминальную сферу. Большая часть школьников знает про АУЕ (запрещенная в России организация), а некоторые регулярно скидываются деньгами в поддержку криминалитета. Что касается артефактов, которые Михаил достал на уроке, то они тоже несут в себе не самые радужные особенности.

— Мы представили безобразную машинку для наколок, чтобы показать их негативную сторону, — добавил Михаил. — Вечером мне позвонил отец одной из учениц и поблагодарил за лекцию, потому что раньше его дочь хотела сделать себе татуировку, они даже ругались из-за этого, а после урока девочка сказала отцу, что никаких рисунков на ее теле не будет.

А так выглядит машинка для татуировок Фото: Михаил Янин/vk.com

Адвокат убежден, что с детьми нужно разговаривать о криминальной субкультуре именно в старших классах, чтобы они знали, как выглядит татуированный зэк, и никогда не контактировали с таким человеком. В студенческие годы будет поздно что-то объяснять, и они могут стать частью преступного мира.

Как удалось узнать КП-Челябинск, прокуратура заинтересовалась инцидентом и уже проводит проверку.

Напомним, несколько месяцев назад Верховный суд признал организацию АУЕ запрещенной в России. В Челябинске эта криминальная субкультура не раз становилась поводом для обсуждений, а ее последователи нападали на полицейские машины и даже оскверняли мемориалы погибших людей.

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