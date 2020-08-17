Движение АУЕ признано экстремистским: вспоминаем громкие случаи с «ауешниками» в Челябинске

Подростки вели себя агрессивно, матерились и нападали на патрульную машину. Фото: GILYAZOV

Сегодня Верховный суд России признал запретил движение «АУЕ» («Арестантский уклад един»). Организация внесена в список экстремистских. Вспоминаем громкие истории, произошедшие в Челябинске.

В 2017 году на отмененном фестивале красок подростки буквально накинулись на полицейскую машину с криками: «АУЕ». Попутно они обвиняли стражей порядка в нетрадиционной сексуальной ориентации и закидывали машину краской. Сидящие внутри автомобиля сотрудники не стали выходить на улицу.

В этом году поводом «выйти в свет» для «ауешников» стало убийство 17-летнего парня в Челябинске. В ночь на 22 февраля молодой человек вступился за девушку, а в результате получил нож в сердце. Спасти его не удалось. Позже на месте убийства повесили траурный венок, а затем неизвестные осквернили стихийный мемориал. Венок растоптали, а вместо него повесили табличку с угрозами и надписью «АУЕ».

Табличка с угрозами и надписью "АУЕ" появилась на месте стихийного мемориала. Фото: группа "Типичный Челябинск" vk.com

В прошлом году прошел слух, что возле Теплотеха банда молодых преступников, которые занимаются грабежом. По их словам, парни нападали на прохожих, избивали, забирали деньги и что-нибудь, имеющее хоть маленькую ценность. Тогда в полиции прокомментировали, что в Калининском районе были единичные случаи хищений, но инциденты не носят массовый характер.

Прокуратура Челябинской области начала бороться с «ауешниками» еще в 2018 году. Тогда она пошла в суд, чтобы признать тематические сообщества в социальных сетях незаконными и заблокировать к ним доступ. Суд встал на сторону ведомства и список веб-адресов отправили в Роскомнадзор для последующей блокировки.

СПРАВКА КП

Идеология движения «АУЕ» основывается на тюремных понятиях, а также требует соблюдения воровского кодекса. Массово это движение начало распространяться среди подростков — несовершеннолетние собирают деньги и отдают «старшим» в общак взамен на поддержку и защиту. Предположительно это движение зародилось в Забайкальском крае.

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