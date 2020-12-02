Жительница Челябинска сшила маски с бородой от коронавируса

В такой маске не останешься незамеченным. Фото: Екатерина Карпова

Новый год обещает быть скучным из-за пандемии коронавируса. Но все может быть весело, если Дед Мороз придет в маске. Специально для такого случая в Челябинске уже готова партия масок с бородой. Их придумала Екатерина Карпова. На светлой ткани она вышила нос, улыбающийся рот и пришила бороду из легкого искусственного меха.

Екатерина говорит, такие маски сгодятся и тем, кто просто хочет аксессуар с новогодней атмосферой, и тем, кто работает аниматором. Не исключено, что Дедов Морозов в этом году тоже обяжут носить защитные маски.

— Я постоянно придумываю что-то интересное. Для меня это пища для души. Эту маску я больше для подростков предполагала — по приколу, но заказывают и взрослые, — рассказывает Екатерина.

Маски носят и дети, и взрослые. Фото: Екатерина Карпова

По словам швеи, защитные повязки с бородой в уходе почти такие же, как обычные многоразовые. Стирать их нужно руками, а когда высохнут, можно прогладить утюгом — борода и усы пришиты неплотно, это позволяет аккуратно отогнуть мех для утюга. А чтобы борода не скаталась, ее достаточно просто расчесать.

Маски Екатерина шьет из натуральных материалов: хлопка, бязи. Фото: Екатерина Карпова

Также Екатерина изготавливает маски с новогодними вышивками: оленями, елками, шариками. Стоимость оригинальных масок с бородой, а также с вышивками — 100 рублей.

Менее затейливые маски для тех, кто не хочет повязку с бородой. Фото: Екатерина Карпова

Екатерина профессиональный портной, по образованию инженер, технолог швейного производства. В одиночку воспитывает троих парней: 16, 12 и 8 лет. Старшая дочь, 26 лет, живет в Белоруссии.

До пандемии мастерица шила вещи на заказ. А потом заказы на индивидуальный пошив упали, и Екатерина вплотную занялась масками. Весной женщина шила до 1000 масок в месяц. «Одевала» целые предприятия: склады строймаркетов, водителей, местный телеканал и другие. При этом успевала раздавать маски на благотворительность, в частности, в благотворительный фонд «Искорка». Для него Екатерина шьет и другие изделия.

— Есть товар, который я шью специально для благотворительности. Он даже на выставляется на продажу. Ну и если какие-то другие изделия остаются, тоже отдаю. Скажем так, из сувенирного товара, что я шью, 1/5 продаю, остальное — в «Искорку». До праздника не знаю успею ли для них что-то нашить. Только что переболела ковидом, состояние не позволяет работать в полную силу, только на еду.

Заказать необычную маску можно, написав Екатерине во ВКонтакте.

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