Как Челябинская область переобучает мам в декрете

Декрет - это не только время воспитания ребенка, но и шанс получить новую специальность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», в рамках национальный проекта «Демография». Женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, предоставляется уникальная возможность получить новую специальность или повысить квалификацию.

За реализацию программы отвечает ГУ по труду и занятости региона. Ход реализации важной с социальной точки зрения программы — на контроле губернатора Алексея Текслера.

Трехмесячные курсы повышения квалификации или переобучения для слушательниц, мам в декретном отпуске по уходу за ребенком от 0 до 3 лет, и для безработных мам, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет, бесплатны.

Как подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда»-Челябинск» начальник ГУ по труду и занятости Челябинской области Сергей Смирнов, мамам без работы на время обучения еще и стипендия платятся.

КАК ОТБИРАЛИ КУРСИСТОК

Итак, перед Главным управлением по труду и занятости стояла задача отобрать курсисток. Во всех муниципальных образованиях Челябинской области в прошлом году прошло анкетирование. Опрос предполагал выяснение уровня мотивации мамочек выстраивать свою карьеру, расти профессионально — как наемные работники, как предприниматели и как самозанятые.

Учись, мамочка! Пригодится! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалистами главного управления обработано 8 567 анкет. По результатам, 1066 женщин проявили очень активную заинтересованность в получении новой профессии или повышении квалификации.

— Подошли все?

— Нет, не все. Существенный критерий — время окончания декретного отпуска. Если до «финиша» далеко, новые профессиональные навыки просто растеряются. Потому слушательницами стали мамы на выходе из декрета.

Намерения курсисток в получении новых профессиональных знаний экспертам приходилось корректировать. Например, с учетом ситуации на местном рынке труда. Проживающем в небольших городках, например, следовало знать, что очень острая сейчас конкуренция на рынке услуг в сфере красоты: много специалистов по маникюру. Хватает и парикмахеров.

— Прислушивались к рекомендациям экспертов участники региональной программы?

— Да. Бывало так, что эксперты Главного управления «корректировали» планы женщин.

Бесплатно обучили 557 человек, это больше первоначального задания на 19 %. Цена трехмесячных курсов для бюджета региона — 46300 руб. на одну слушательницу.

В программе участвовали 85 образовательных организаций — государственных и частных. Главное требование — лицензия на право образовательной деятельности. Обучение велось по 75 профессиям.

— Среди самых востребованных специальностей — какие?

— Из актуального: 24 участницы обучились или повысили квалификацию по медицинскому профилю: «Сестринское дело» и «Лечебное дело». В нынешних условиях потребности в медицинских кадрах решение слушательниц более чем ценное.

Женщины решили повысить квалификацию бухгалтеров; овладеть знани

26 курсисток выучились ценной профессии медсестры. Фото: Олег УКЛАДОВ

ями в государственных, муниципальных, корпоративных закупках. Эти профессии, замечу, сейчас очень ценятся: предприятий, готовых работать на выполнении государственных и муниципальных контрактов все больше. Чрезвычайно востребованным оказалось направление «Дефектология»: все мы знаем, что огромное количество детей нуждается в корректировке речи. Были воспитатели, закройщики, кадровики.

Кадровой работе обучилась 71 слушательница. Когда-то менеджеров в кадровом деле в Челябинской области был переизбыток. Сейчас специалистов не хватает. Учились мамы по специальности «Оператор ЭВМ со знанием бухгалтерии 1С».

— Но ведь курсисткам на время обучения, и потом, когда они начнут выстраивать карьеру, нужно решать вопрос с устройством детей в ясли и садики.

— Да. И местные власти помогали в этом вопросе, выделяя для детей участниц региональной программы места в садиках.

А ДАЛЬШЕ ЧТО?

— Ну, вот трехмесячные курсы позади. Перед вчерашними курсистками — огромный рынок труда. Помогали ли ваши специалисты женщинам в поиске работы?

— Помогали. Обеспечивали слушательниц актуальными списками вакансий. Самые активные искали сами. На начало ноября из 557 всего обучившихся женщин 201 уже заявила о своем трудоустройстве (36 %).

Мониторинг трудоустройства мамочек поручен нам Рострудом. Работу должны найти не менее 70 % курсисток. Мониторинг каждой истории специалистами службы занятости будет идти в течение года по окончании образовательной программы.

— Обычно к зиме на рынке труда наблюдается некая стагнация.

— Но н в этом году! По отношению к аналогичному периоду 2019 года в региональном банке вакансий вариантов трудоустройства больше на 36 %. И ровно на 60 % больше по отношению к началу года. Работу найти можно!

ЖДЕМ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА-2021

— Куда обратиться мамочкам, чтобы стать слушательницами курсов по переподготовке и повышению квалификации?

— В службу занятости по месту жительства. Пакет документов нужен минимальный: паспорт, документ об образовании, справку о наличии ребенка. Сейчас на федеральном уровне корректируются параметры проекта на 2021 год.

НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА

Ситуацию на рынке труда в Челябинской области на контроле держит губернатор. Алексей Текслер лично отслеживает все истории с созданием новых современных предприятий и рабочих мест.

В поле зрения главы региона, например, ситуация в моногородах. И, в частности, в Верхнем Уфалее. В середине ноября 2016 года прекратило свое существование градообразующее предприятие — «Уфалейникель». После закрытия завода в небольшом городе резко обострилась проблема безработицы. Город попал во все «красные зоны» по напряженности, в первую очередь на рынке труда. Даже по итогам прошлого года в рейтинге минэкономразвития РФ Верхний Уфалей находился в одном из худших положений среди моногородов России.

Территории присвоен статус опережающего социально-экономического развития. И для новых резидентов предусмотрены налоговые льготы и преференции. Для Алексея Текслера, как для губернатора, было вызовом найти инвесторов. Переговоры с потенциальными участниками перезапущенной программы ТОСЭР он держал «на карандаше». Позади — большая работа с федеральным правительством: в документы по ТОСЭР были внесены уточнения для того, чтобы в моногород пришли инвесторы широкого спектра.

И в Верхнем Уфалее появится два новых предприятия, экологически чистых производства — к середине 2022 года.

ООО «Полимет Инжиниринг» инвестирует в проект цинкового электролизного завода более 21,4 млрд руб. Будет создано 820 рабочих мест.

ОО «Формат-ЕК» инвестирует в проект более 5 млрд рублей. На предприятии появится 240 рабочих мест.

В Челябинской области разработана система мер поддержки семей с детьми. Фото: Олег УКЛАДОВ

КСТАТИ

Как еще поддерживают семьи с детьми в Челябинской области

За счет федерального бюджета выплачивается пособие по рождению первого ребенка. Величина пособия соотносится с величиной прожиточного минимума, который устанавливается в регионе. Критерий нуждаемости для получения пособия — доход на каждого члена семьи должен быть ниже двух прожиточных минимумов, или менее 22 тыс. руб. на человека.

В Челябинской области уже направлено на выплаты более 2 млрд. руб. получатели — около 19 тыс. человек.

Вторая мера поддержки семей с детьми — пособие по рождению третьего или последующего ребенка — это совместные обязательства в финансировании регионального и федерального бюджетов. Сумма выплат также соответствует прожиточному минимуму, установленному в регионе. Более 1,5 млрд. руб. направлено на выплаты. Получатели — 8,5 тыс. человек.

Серьезное новое пособие на детей от 3 до 7 лет назначается с учетом критерия нуждаемости семьи в один прожиточный минимум, или 10,5 тыс руб.

Еще одна мера поддержки, чрезвычайно востребованная, — региональный материнский капитал для семей, в которых рождается третий или последующий ребенок. В этом году, по решению губернатора, размер регионального маткапитала увеличен фактически вдвое — до 100 тыс. руб. и значительно, по решению губернатора, расширен список направлений расходования.

Среди них — покупка садовых и дачных участков, газификация, подводка инженерных коммуникаций к частому жилому дому.

В этом году региональным маткапиталом в Челябинской области, по данным министерства социальных отношений, уже воспользовалось более 1,3 тыс. семей. За весь прошлый год — 700 семей.

Как сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина, по поручению главы региона сейчас прорабатываются новые направления приложения маткапитала.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Текслер — о благородном труде матерей на церемонии вручения государственных и областных наград. Пятерых многодетных мам Челябинской области наградили Знаком отличия «Материнская слава» III степень.

— Очень символично, что церемония проходит накануне замечательного праздника — Дня матери. Он состоится 29 ноября. Материнский труд — это работа, которая не прекращается ни на минуту. На ваших плечах лежит воспитание будущих поколений, вы храните семейные традиции и нравственные основы нашего общества. Любовь и забота матерей делают нас сильнее, помогает преодолевать невзгоды, верить в себя, идти вперед. Пусть ваши дети и внуки тоже добиваются больших успехов и получают высокие государственные награды. Уверен, так и будет. Мы гордимся вами.