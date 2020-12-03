Беговел для особенной девочки и маркеры для школьницы, победившей рак: «КП-Челябинск» присоединяется к акции «Снеговики-добряки»

Алине Мустакимовой всего семь лет, но за свою жизнь она уже перенесла 12 операций. У девочки редкое врожденное заболевание со множеством осложнений. Стоит отметить, что Алина — единственная девочка в России, которая дожила до своего возраста с таким диагнозом. Только для сохранения жизни Алины необходимы лекарства на четыре миллиона рублей в год, при этом она не входит в федеральные стандарты оказания бесплатной помощи, поэтому у мамы девочки часто возникают вопросы с соцобеспечением. Например, добиться получения бесплатных подгузников от государства. Ответ чиновников — таким детям они не положены по возрасту. Сотни бумаг и куча медкомиссий, чтобы доказать особенности здоровья ребенка…

Алиночка растет в неполной семье — с мамой, им помогают и поддерживают по мере сил бабушка и дедушка. При этом девочку ни на минуту нельзя оставлять без присмотра, за ней нужен постоянный уход.

Несмотря на все трудности Алина продолжает верить в новогодние чудеса, а еще у нее есть мечта — беговел. И в этом году снеговики-добряки в лице сотрудников Челябинского филиала «Комсомольской правды» исполнят эту мечту!

Кто такие Снеговики-добряки?

Ежегодная акция «Снеговики-добряки» стартует в Челябинской области уже во второй раз. Проект реализуется совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгенией Майоровой и 15 некоммерческими организациями. Цель — помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Снежный ком добра станет еще больше: если в прошлом году участники исполнили новогодние мечты 100 детей, в этот раз планируется собрать не менее 500 писем Деду Морозу.

Принять участие в акции могут любые компании региона, подробная инструкция указана на сайте акции.

Еще одна подопечная «комсомольских» снеговиков — 12-летняя Аксана Гамеза из Бакала. Кстати, она землячка нашего редактора Юлии Реутовой. Аксана прошла четыре блока химиотерапии и победила опухоль головного мозга. А еще школьница очень любит рисовать, и попросила Снеговиков-добряков о наборе маркеров для скетчинга. Юлия Реутова решила стать волшебным Снеговиком и исполнить заветную мечту девочки.

Отметим, что в этом году с начала старта, 3 ноября, к акции присоединились более 79 участников, которые готовы взять более 160 писем! Кроме крупных компаний регистрируются даже детсады, школы (коллективы сотрудников и родителей) и турагентства.