Ледовые площадки Челябинска ждут гостей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Декабрь вступил в свои права, теперь сезон зимних забав открыт. Где в Челябинске покататься на коньках 2020/2021, сколько стоит прокат, адреса и цены: «Комсомолка» подготовила список ледовых площадок.

Ледовый дворец «Уральская молния» (крытый каток)

Ул. Труда, 187,а

телефон: (351) 264-07-99, 264-08-13, 264-07-85

Сайт um74.ru

Часы работы (массовое катание): будни с 19.00 до 23.30, в выходные и праздничные — 13.30 — 15.00, 16.00 — 18.00, 19.00 — 21.00, 22.00 — 23.30

Цены: вход от 100 (детский) до 280 (взрослый), прокат коньков — 100, заточка одной пары – 150.

Работают хоккейный корт, площадка для керлинга, гардероб, буфет, кафе.

Каток в Центре спорта и отдыха «Лыжная база» (бывшая «Вторчермет»)

Комсомольский пр., 92

Телефон: (351) 796-70-08, 244-28-76.

Группа «ВКонтакте»

Часы работы: с 10.00 до 22.00 (касса работает до 20.30)

Цены: вход со своими коньками — 130 (взрослый), - 70 (детский); прокат (со входом на каток) — 180 (взрослый), 120 (детский). ВИП-зал (отдельная комната) — прокат 280 (взрослый) 200 (детский). Сезонный абонемент — 1500. Катание без ограничения времени. В наличии — пластиковые и элитные коньки.

Работают теплые раздевалки, VIP-зал, гардероб, буфет, кафе.

Каток в парке Гагарина (около лыжной базы)

Ул. Коммуны, 122/1

Телефон: (351) 265-58-70

Группа «ВКонтакте» — сайт parkgagarina74

Часы работы: будни 11.00 — 21.00, выходные 10.00 — 22.00

Цены (за час): входной билет (со своими коньками) — 100, детский (до 7 лет, без ограничения времени) — 60, прокат коньков — 110, детский — 60.

Работает гардероб.

Каток уже доступен для катаний, но официальное открытие будет 12 декабря.

Каток в парке ПушкинаУ

Ул. Орджоникидзе, 58 а

Телефон: (351) 237-17-77

Сайт — gorsad74.ru

Часы работы: будни 11.00 — 20.40, пятница — с 11.00 — 21.45, выходные 10.00 — 21.45.

Цены (за час катания): вход со своими коньками — 100 (без ограничения времени), детский (до 5 лет при предъявлении свидетельства о рождении) — бесплатно, для сопровождающих — 50, прокат — коньки хоккейные — 120, коньки фигурные — 100, коньки детские двухполозные (28-30 размер) — 50.

Работает гардероб, буфет, кафе.

Подробнее: «Лед супер!»: в парке Пушкина открылся каток под открытым небом

В прокатах есть коньки и для детей и для взрослых. Фото: Юлия РЕУТОВА

Каток в Саду Победы

Ул. Героев Танкограда, 79

Телефон: 225-31-78

Сайт - садпобеды.рф

Часы работы: будни 12.00 — 22.00, выходные — 10.00 — 22.00.

Цены (за час катания): прокат, плюс выход на лед: 150 (взрослый), 70 (детский, до 7 лет), без ограничения времени со своими коньками — 130 (взрослый), 70 (детский), 50 (пенсионеры).

Работает гардероб, буфет, кафе.

Каток на стадионе «Мечел» (Парк Тищенко)

Ул. Первого Спутника, 4

Телефон: 725-42-43

Часы работы: понедельник — выходной, будни 16.00 — 21.00; выходные, праздники — 12.00 — 22.00.

Цены: прокат + выход на лед – 130 (взрослый), 110 (детский, до 10 лет), входной билет — 100 (без ограничения времени),

Работают теплые раздевалки, гардероб, кафе.

Каток спортивного комплекса «Сигнал»

Ул. Чистопольская, 27

Телефон: 253-86-25, 255-53-98, 255-11-62

Сайт signal74.ru

Часы работы: с 10.00 до 21.00

Цены: вход бесплатный (без ограничения времени) прокат — 100 (взрослый и детский

Работают теплые раздевалки.

На ледовых площадках места хватит всем. Фото: Юлия РЕУТОВА

Каток на стадионе «Инга»

Спортивный комплекс рассчитан на тренировки конькобежцев, но в свободное от тренировок время любой желающий может прокатиться по льду 400-метрового овала. Проката нет, раздевалок нет, вход бесплатный.

Залог за прокат коньков от 1000 до 2000 руб., или документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение). Услуги гардероба могут быть платными.

Каток в парке Терешковой

Ул. Рождественского, 6

Телефон: (351) 775-14-91)

Каток с искусственным льдом. Дорожки проложили по всему парку, общая площадь заливки 3 тыс. кв. м., протяженность 800 метров, ширина – 1,5 метра.

Вместе с прокатом коньков посещение катка обойдется в 200 рублей. Выйти на лед со своими коньками можно за 100 рублей, столько же стоит и заточка коньков. Подробный график работы по ссылке.

ВАЖНО

Администрации ледовых площадок напоминают о необходимости соблюдать правила, предписанные Роспотребнадзоров в части посещения мест массового скопления. Необходимо иметь средства индивидуальной санитарной защиты, соблюдать санитарную дистанцию.

КСТАТИ

Дорожки с искусственным льдом в Парке Терешковой откроются 5 декабря. Фото Управления культуры администрации Челябинска.

• Ледовая площадка в этом году откроется и около памятника Курчатову. Со своими коньками вход будет бесплатным. Стоимость проката пока неизвестна.

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