Кататься в парке Терешковой можно буквально между деревьев
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Накануне в парке Терешковой открылся новый каток, который собрал огромное количество людей в первый же день. Для тех, кто еще не успел опробовать новый лед, публикуем расписание.
Сеансы по бесплатным билетам:
10:00 — 11:30 — катание
11:30 — 12:00 — технический перерыв
12:00 — 13:30 — катание
13:30 — 14:00 — технический перерыв
14:00 — 15:30 — катание
15:30 — 16:00 — технический перерыв
Платные сеансы:
16:00 — 17:30 — катание
17:30 — 18:00 — технический перерыв
18:00 — 19:30 — катание
19:30 — 20:00 — технический перерыв
20:00 — 21:30 — катание
21:30 — 22:00 — технический перерыв
Вместе с прокатом коньков посещение катка обойдется в 200 рублей. Выйти на лед со своими коньками можно за 100 рублей, столько же стоит и заточка коньков.
Напомним, каток под открытым небом открылся в парке Терешковой 5 декабря. Он стал уникальным для города, ведь в лед превратили дорожки парка, и теперь можно прокатиться буквально между деревьями. Плюс ко всему он не растает до апреля следующего года. Открытие катка посетили губернатор Алексей Текслер и актер Станислав Ярушин.
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