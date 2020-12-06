Кататься в парке Терешковой можно буквально между деревьев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Накануне в парке Терешковой открылся новый каток, который собрал огромное количество людей в первый же день. Для тех, кто еще не успел опробовать новый лед, публикуем расписание.

Сеансы по бесплатным билетам:

10:00 — 11:30 — катание

11:30 — 12:00 — технический перерыв

12:00 — 13:30 — катание

13:30 — 14:00 — технический перерыв

14:00 — 15:30 — катание

15:30 — 16:00 — технический перерыв

Платные сеансы:

16:00 — 17:30 — катание

17:30 — 18:00 — технический перерыв

18:00 — 19:30 — катание

19:30 — 20:00 — технический перерыв

20:00 — 21:30 — катание

21:30 — 22:00 — технический перерыв

Вместе с прокатом коньков посещение катка обойдется в 200 рублей. Выйти на лед со своими коньками можно за 100 рублей, столько же стоит и заточка коньков.

Напомним, каток под открытым небом открылся в парке Терешковой 5 декабря. Он стал уникальным для города, ведь в лед превратили дорожки парка, и теперь можно прокатиться буквально между деревьями. Плюс ко всему он не растает до апреля следующего года. Открытие катка посетили губернатор Алексей Текслер и актер Станислав Ярушин.

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