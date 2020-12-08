В Челябинской области сотрудники ГИБДД спасли мальчика, к которому отказалась ехать скорая

В ту ночь несли службу инспекторы старший лейтенант Иван Рогулин и младший лейтенант Николай Степченков. Фото: пресс-служба УМВД России по Магнитогорску

Шестилетнему мальчику из села Фершампенуаз резко стало плохо. Родные заподозрили аппендицит, позвонили в скорую. Но, по их словам, диспетчер ответила, что свободных бригад нет. А поскольку промедление могло обернуться перитонитом, близким велели везти ребенка в больницу на своей машине. На часах был час ночи, путь до города неблизкий — больше полусотни километров.

— Мы потерялись в дороге к больнице и остановились возле сотрудников ДПС. Так они все бросили и быстро сопроводили до больницы. Огромное вам спасибо, что помогли. Если бы не вы, как бы мы нашли больницу, сами не местные. Огромное спасибо, — написал в паблике во «ВКонтакте» «Черное&Белое Магнитогорск» родственник мальчика Сергей Алексеев.

В ту ночь несли службу инспекторы старший лейтенант Иван Рогулин и младший лейтенант Николай Степченков.

— К нам подбежал взволнованный водитель и объяснил, что в машине у него шестилетний племянник, у которого подозрение на аппендицит. Также мужчина пояснил, что они не знают, как добраться до медицинского учреждения. Не раздумывая, мы решили сопроводить их до больницы, — вспоминает то дежурство Иван Рогулин.

Сотрудники ГИБДД включили сигналки и сопроводили семью до ближайшей больницы Магнитогорска, где врачи оказали помощь ребенку.

В региональном Минздраве пообещали разобраться в ситуации и предоставить в комментарий позже.

Сотрудники ГИБДД нередко становятся героями, которые приходят на помощь жителям. Так, в прошлом году инспекторы спасли девушку, у которой в дороге случился приступ эпилепсии. Также госавтоинспекторы вытащили из пожара семью в Курганской области.

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