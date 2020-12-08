Мать насмерть замерзшей девочки рассказала, почему ребенок оказался ночью на холоде

Погибшей было всего три года Фото: социальные сети

В городе Сатка Челябинской области трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного дома. Ее тело утром 4 декабря нашла 23-летняя мать Светлана, и теперь ей вменяют «причинение смерти по неосторожности». Женщина рассказала КП-Челябинск о случившемся и объяснила, почему ребенок оказался ночью в предбаннике.

— Зачем конкретно она туда пошла, я не знаю, но вышла она потому, что лунатит по ночам. Бывало, что вставала с кровати и на пол ложилась, тогда я просыпалась и обратно ее укладывала, но в сени дочь раньше не выходила, — рассказала Светлана. — Зайти в дом не смогла потому, что слабая, еще и сонная была. Наверное, не нашла, как обратно зайти.

Вечером перед трагедией вся семья бурно отмечала день рождения второй дочери Светланы, которой исполнился годик. СМИ пишут, что трехлетнюю девочку насильно выгнали на мороз, чтобы она не мешалась под ногами во время кутежа, но мать это отрицает.

— Это пишут, но это неправда, — констатировала Светлана. — Она спать легла, потом мы спать легли, а когда проснулись, она в сенях была. Произошел несчастный случай.

После того, как инцидент получил широкую огласку, Светлану начали травить в социальных сетях и буквально заваливать гневными сообщениями. Больше всего пользователей возмутил статус на ее страничке: «Люблю своих дочерей». Не обошли вниманием и фотографии Светланы с ее гражданским мужем, на которых мелькают сигареты и предположительно алкогольные напитки. Создалось впечатление, что вся общественность пришла к единому мнению: отправить в тюрьму обоих.

Молодая мать со своим сожителем Фото: социальные сети

Но следователи завели уголовное дело только на Светлану. Мужчина, который живет с ней, не приходится отцом ни одной из дочерей. Биологический папа живет отдельно и не принимает никакого участия в воспитании.

Светлана и две ее дочери состоят на учете в соцзащите как семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию. Живут на зарплату гражданского мужа, он работает автомехаником. Сама мать не может работать из-за годовалой дочери, а раньше мыла машины и подрабатывала на местном карьере. Высшего образования у нее нет.

Напомним, трагедия произошла 4 декабря в частном доме города Сатка. Мать рассказала следователям версию событий, согласно которой девочка сама ночью вышла в неотапливаемые сени, а уже утром ее нашли мертвой. Возбуждено уголовное дело по п. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Максимальное наказание, которое грозит Светлане — два года лишения свободы.

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