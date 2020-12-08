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Задай вопрос руководству ГИБДД: специальная рубрика для автомобилистов и пешеходов Челябинска

На вопросы отвечает начальник Госавтоинспекции города Челябинска Алексей Горшков
Источник:kp.ru
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Не устраивает качество дорожного движения в Челябинске? Есть предложения по улучшению распределения транспортного потока? Хотите пожаловаться на автомобилистов/пешеходов, светофоры или пробки? А может, наоборот, поблагодарить госавтоинспекторов за работу? Пишите свои вопросы, замечания и предложения.

На них ответит начальник Управления ГИБДД по г. Челябинску Алексей ГОРШКОВ.

Вопросы можно задать анонимно. Либо вы можете оставить контакты для обратной связи, а мы передадим их Алексею Вадимовичу лично.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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