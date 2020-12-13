Деревья губят людей: в ГИБДД объяснили, почему на дорогах Челябинска натягивают тросы

На Университетской набережной сделали тросовое ограждение, а многие хотели бы видеть тут деревья. Фото: vk.com/Челябинский урбанист

Челябинцы продолжают спорить о пользе тросовых ограждений, разделяющих встречные потоки на дорогах. Одни считают, они уродуют город и бесполезны при авариях. А урбанисты говорят, что чиновники, натягивая тросы, внедряют на улицы «эстетику трассы».

— Идея разделить потоки хорошая, но ее нужно реализовывать с помощью поднятого зеленого разделителя с переразметкой полос. То, что делают сегодня — какая-то высосанная из пальца мера с ужасающим внешним видом. Деньги на ветер, — считает челябинский урбанист Лев Владов. Кроме того, урбанист отмечает, что зимой полосу с ограждениями очень трудно чистить. И там собираются горки грязного снега.

Другие горожане уверены, заборы наоборот помогут избежать смертей. И этому уже есть подтверждения. Так, они удержали машину на Университетской набережной. По этому поводу ГИБДД приводит реальные факты.

— Реакция почему-то у жителей неоднозначная, хотя, если взять городскую практику, эти ограждения спасли уже как минимум шесть жизней, — рассказал начальник городского управления ГИБДД Алексей Горшков в эфире радио КП-Челябинск.

По его словам, ограждения бывают разные, тросовые выбрала администрация города.

— Почему остановились на тросовых? К нам обратилась администрация, показали предложение свое об этих тросовых ограждениях. Мы их изучили, посмотрели мировую практику применения, практику в РФ, и поняли, что они, во-первых, очень компактные. В отличие от других ограждений, они довольно эстетично выглядят. Я не знаю, почему разразился такой шум в соцсетях, и в СМИ. Для меня это, к сожалению, непонятно. Потому что они в первую очередь спасают жизни. Были предложения газоны посадить, деревья. Но вы представляете насколько это удорожание работ для администрации. Согласен, может быть это эстетично. Но вы мне скажите, пожалуйста, если водитель на определенной скорости влетает в дерево или влетает в ограждение, что его больше спасет? За свою 20-летнюю практику в госавтоинспекции я видел многие ситуации, где именно ограждение спасает жизни людей, а деревья и столбы фонарные губят, — отметил начальник ГИБДД.

Алексей Горшков также объяснил, почему на дорогах не используются «зеленые разделители» .

— Ограждения можно круглогодично монтировать. Если мы говорим, допустим, о благоустройстве разделительных полос деревьями или декоративными кустарниками, то это можно проводить только в благоприятные погодные условия, будем говорить честно, с апреля по ноябрь. Все остальное время года благоустройством заниматься нельзя. Была конференция, проводил ее начальник главного управления безопасности дорожного движения, генерал-лейтенант Черников. На ней он отвечал на вопрос «можно ли разделять транспортные потоки благоустроенными полосами». Он сказал, что можно, но в этих кустарниках должны стоять ограждения. Я с ним абсолютно согласен, потому что только они могут спасать жизни, не допускать выезд на полосу встречного движения.

В подтверждение своих слов Горшков привел недавнее ДТП на Университетской набережной в районе МФЦ. Там 5 декабря столкнулись четыре машины Peugeot, Volkswagen, Nissan и «Нива». Пострадали двое.

— Если бы там были дорожные ограждения, выезда на встречную полосу бы не было. Муссировать дальше эту тему не вижу смысла, потому что это реальное спасение жизней, реальное снижение аварийности, тем более на таких участках.

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