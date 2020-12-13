Комсомольский снеговичок угощал детей леденцами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Десятки снежных горок возле ЛА «Трактор» в Челябинске за пару часов превратились в снеговиков. Одни сидят, другие стоят, третьи — лежат, но всех объединяет одно — они сделаны заботливыми руками тех, кто принял участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки». В их числе — издательский дом «Комсомольская правда-Челябинск».

Можно ли из рассыпчатого снега слепить ком. Поначалу это казалось невозможным.

— Мы думали, что придать какую-то форму не получится, но потом раздобыли у соседей лопату, завели снежное тесто и командная работа закипела. Снеговик получился по-настоящему добрым и внимательным — в фирменной защитной маске и с корзинкой леденцов для детишек, — делится впечатлениями главный редактор КП-Челябинск Юлия Реутова.

Снежные горы за пару часов превратились в снеговиков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для замешивания снежного теста раздавали горячую воду Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детские забавы пришлись всем по душе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые компании обзавелись снеговичками заранее. Кто-то соорудил композицию из пенопласта, елок, одноразовых стаканчиков, а кто-то из автомобильных покрышек и воздушных шаров.

Этот снеговик знает толк в красоте Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот такой снеговик-паровоз получился у компании РЖД Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгений Майорова запустила снеговика-ракету, сделанную в Региональном центре технического творчества под управлением Владислава Халамова Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На самом деле, выставка снеговиков стала кульминацией акции «Снеговики-добряки». Она проходит при поддержке уполномоченного по правам детей в Челябинской области Евгении Майоровой и направлена на помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за врожденных или приобретенных тяжелых заболеваний. Семьи пишут письма с желаниями, которые затем исполняют участники.

В этом году организаторы планируют собрать не менее 500 писем Деду Морозу. Для сравнения: в прошлом году 60 компаний-снеговиков исполнили мечты 100 детей. В 2020 акцию поддержали более 300 компаний.

Такое письмо пришло в «Комсомолку» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники акции исполнят мечты детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Исполнять мечты ребят будут компании и коллективы детских садов, школ, медицинских центров, железной дороги, а также обычные жители Челябинской области.

Команда «КП-Челябинск» тоже поддержала акцию и исполнила мечты двух девчушек, подопечных фонда «Искорка». Скоро они получат свои долгожданные подарки.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной и сыном Мишей также слепили своего семейного снеговика. Глава региона также напомнил, что в этом году будет проводиться еще одна акция для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — «Подарок от Деда Мороза». Желания детей будут исполнять чиновники и сотрудники бюджетных учреждений области.

Алексей Текслер с семьей и коллегами слепили своего снеговичка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фотографироваться со снеговиками одно удовольствие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые компании сделали неснежных снеговичков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такому снеговику лед не страшен Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С широко открытыми глазами Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снеговик-матрешка Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В акции участвует МЧС по Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Шлифовка - один из главных этапов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снеговиков представляли с азартом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Снеговики получились разными Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С заботой о здоровье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году благотворительную акцию поддержали более 300 компаний Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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