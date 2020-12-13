Комсомольский снеговичок угощал детей леденцами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Десятки снежных горок возле ЛА «Трактор» в Челябинске за пару часов превратились в снеговиков. Одни сидят, другие стоят, третьи — лежат, но всех объединяет одно — они сделаны заботливыми руками тех, кто принял участие в благотворительной акции «Снеговики-добряки». В их числе — издательский дом «Комсомольская правда-Челябинск».
Можно ли из рассыпчатого снега слепить ком. Поначалу это казалось невозможным.
— Мы думали, что придать какую-то форму не получится, но потом раздобыли у соседей лопату, завели снежное тесто и командная работа закипела. Снеговик получился по-настоящему добрым и внимательным — в фирменной защитной маске и с корзинкой леденцов для детишек, — делится впечатлениями главный редактор КП-Челябинск Юлия Реутова.
Снежные горы за пару часов превратились в снеговиков
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Для замешивания снежного теста раздавали горячую воду
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Детские забавы пришлись всем по душе
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторые компании обзавелись снеговичками заранее. Кто-то соорудил композицию из пенопласта, елок, одноразовых стаканчиков, а кто-то из автомобильных покрышек и воздушных шаров.
Этот снеговик знает толк в красоте
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Вот такой снеговик-паровоз получился у компании РЖД
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Евгений Майорова запустила снеговика-ракету, сделанную в Региональном центре технического творчества под управлением Владислава Халамова
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На самом деле, выставка снеговиков стала кульминацией акции «Снеговики-добряки». Она проходит при поддержке уполномоченного по правам детей в Челябинской области Евгении Майоровой и направлена на помощь детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за врожденных или приобретенных тяжелых заболеваний. Семьи пишут письма с желаниями, которые затем исполняют участники.
В этом году организаторы планируют собрать не менее 500 писем Деду Морозу. Для сравнения: в прошлом году 60 компаний-снеговиков исполнили мечты 100 детей. В 2020 акцию поддержали более 300 компаний.
Такое письмо пришло в «Комсомолку»
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Участники акции исполнят мечты детей
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Исполнять мечты ребят будут компании и коллективы детских садов, школ, медицинских центров, железной дороги, а также обычные жители Челябинской области.
Команда «КП-Челябинск» тоже поддержала акцию и исполнила мечты двух девчушек, подопечных фонда «Искорка». Скоро они получат свои долгожданные подарки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной и сыном Мишей также слепили своего семейного снеговика. Глава региона также напомнил, что в этом году будет проводиться еще одна акция для детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — «Подарок от Деда Мороза». Желания детей будут исполнять чиновники и сотрудники бюджетных учреждений области.
Алексей Текслер с семьей и коллегами слепили своего снеговичка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фотографироваться со снеговиками одно удовольствие
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторые компании сделали неснежных снеговичков
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Такому снеговику лед не страшен
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С широко открытыми глазами
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снеговик-матрешка
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В акции участвует МЧС по Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Шлифовка - один из главных этапов
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снеговиков представляли с азартом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Снеговики получились разными
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
С заботой о здоровье
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году благотворительную акцию поддержали более 300 компаний
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Больше фотографий с акции «Снеговики-добряки» смотрите в нашей группе ВКонтакте.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru