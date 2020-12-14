На самом крутом катке Челябинска уже сломали десятки коньков и испортили лед

Молодые люди любят устраивать забеги на коньках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С понедельника, с 14 декабря, меняется режим работы нового катка в парке Терешковой. Изменятся условия выдачи коньков. А все потому, что некоторые горожане не умеют себя вести.

Понедельник будет выходным днем. Каток будет работать с 12:00, а не с 10:00 — то есть одним бесплатным сеансом меньше. Продолжительность дополнительных сеансов выходного дня сократили до часа — с 22:00 до 23:00.

— Понедельник — технический день. В связи с большим наплывом людей не успеваем ремонтировать лед. Люди катаются агрессивно, особенно молодежь, нарезают лед так, что потом надо специально заделывать его, чтобы он снова стал идеальным, — констатировал директор МАУ «Сад имени Пушкина», которое также отвечает за парк Терешковой, Игорь Клеин.

Красивый каток «как в Москве» стал очень популярным Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Действительно, по словам горожан, на катке в парке Терешковой можно встретить ребят, которые устраивают забеги на коньках.

— На дорогах таких называют «шашечниками»! Очень некомфортно, когда из-за твоей спины вылетает такой конькобежец. Страшно, что могут сбить. Потом на льду образуются большие выбоины, об которые можно запнуться и упасть, — жалуется читатель КП-Челябинск Алина.

В парке разводят руками: в отличие от дороги, ограничение скорости поставить нельзя.

— В ответ на замечания они говорят: нас не волнует, мы заплатили деньги, мы катаемся, мы не нарушаем, — отмечает Игорь Клеин.

После жалоб на столпотворения в кассу, которая находилась в одном помещении с прокатом, в парке поставили большую палатку — теперь билеты продают там, работает два кассира.

Кассы теперь в отдельном помещении Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Коньков в прокате пока хватает не всем. В ближайшее время планируется приобрести еще 100 пар.

— Мы закупали 400 пар. За неделю катания пар 30 сломали. Многие не понимают: забыли что-то в машине и идут на коньках до стоянки. Пока туда-сюда сходили, коньки тупые, — отмечает Игорь Клеин.

За порядком теперь следит скьюрити Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Чтобы к новому сеансу всем хватило коньков, ужесточат условия их выдачи: нужно вернуть в течение 30 минут после окончания сеанса. За задержку в час и более будут взимать дополнительную плату.

— Никто не говорит: беги сдавай. Мы даем полчаса, чтобы переодеться. А то бывают случаи, когда берут утром, а сдают вечером. Где они весь день с коньками болтаются — не понятно, — добавил Игорь Клеин.

Вернуть коньки в прокат нужно в течение 30 минут после сеанса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также в парке настоятельно напоминают: на бесплатных сеансах (с 12:00 до 16:00) прокат коньков все равно платный.

Напомним, современный каток с дорожками по всему парку открыли 5 декабря. На него потратили 60 млн рублей — деньги выделило одно из предприятий города. Созданием катка занималась компания «Формула льда», которая уже делала ледовые площадки на Красной площади в Москве и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Для наморозки и поддержания льда используется хладагент. Система способна работать при температуре до +10 градусов Цельсия. Кроме того, после каждого сеанса лед обновляют ледозаливочные машины.