Дед Мороз и Снегурочка рискуют остаться в новогоднюю ночь без работы из-за ограничений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперштаб ввел ограничения на Новый год в Курганской области в связи с коронавирусом. Рассказываем, чего лишатся жители региона:

— новогодних корпоративов — их проведение запрещено;

— дискотек и зрелищных мероприятий в общепитах. Кафе и рестораны работать будут, но при условии соблюдения ограничений и противоэпидемических мер. Предприниматели должны организовать «входной фильтр»: измерение температуры, обработку рук антисептиком, проверку масок. А также — соблюсти социальную дистанцию между посетителями и сократить время работы до 23:00. Дискотеки и зрелищные мероприятия при этом проводить нельзя.

А 31 декабря заведения закроют совсем.

— Предприятия общественного питания будут закрыты с 15:00 31 декабря 2020 года до 6:00 1 января 2021 года. Такое решение принято 14 декабря на заседании оперативного штаба по недопущению распространения гриппа и новой коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе Правительства Курганской области.

Напомним, в Челябинской области тоже запрещены корпоративы. А также губернатор запретил ресторанам, барам, кафе и другим заведениям общепита проводить развлекательные мероприятия. С 1 декабря они не работают с 23:00 до 06:00 часов. Однако разрешена доставка. Но предприниматели уже нашли способ обойти эти ограничения.

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