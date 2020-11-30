«Назовем ужином, и все нормально»: как челябинские отели и рестораны обходят запрет на работу в новогоднюю ночь

С 1 декабря по 10 января бары и рестораны должны быть закрыты с 23:00 до 6:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за коронавируса губернатор Челябинской области Алексей Текслер запретил ресторанам, барам, кафе и другим заведениям общепита проводить развлекательные мероприятия. А также ограничил их работу до 23 часов с 1 декабря. Однако в интернете то и дело попадается реклама увеселительных мероприятий в новогоднюю ночь. Особенно много рекламируются загородные отели и базы отдыха, которые прилично зарабатывают на корпоративах и зимнем семейном отдыхе и, конечно, не хотят нести убытки.

Корреспонденты радио «Комсомольская правда» в Челябинске (95,3 FM) решили выяснить, в каком формате сейчас предлагаются праздничные услуги и соблюдаются ли ограничения. Для этого позвонили под видом клиентов в агентство, которое подбирает санатории и базы отдыха на праздники. И вот что услышали.

— Мест уже нету. Вообще в принципе на следующей неделе должны начать места освобождаться: предоплаты должны вносить, и у тех, кто не внес на следующей неделе, будут брони сниматься, — ответил менеджер.

В компании уточнили, что из-за введенных ограничений банкет может сместиться по времени, например, будет до часу ночи, но при этом начнется раньше.

— А потом аниматоры будут на улице пытаться всех организовывать. Муниципальные санатории по-своему подстраиваются, а у частников нет таких ограничений и им проще: они, например, банкет могут назвать ужином, и все нормально будет по бумагам.

Напомним, ранее вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт объяснила, почему заведениям общепита запретили работать именно с 23:00.

— До 23 часов считается, что это формат ужина. А после уже начинается формат тусовки, который предполагает другое взаимодействие между людьми, — рассказала замгубернатора.

Потому предприниматели планируют схитрить, переименовав вечеринки в ужины.

А сколько просят за празднование Нового года в санатории? Проживание в номере с питанием, и программой на 1 и 2 января для двоих человек обойдется примерно в 12 500 рублей. Отдельно нужно будет оплатить новогодний банкет — 5500 рублей для взрослого, 2500 рублей за ребенка.

Между тем, работники сферы развлечений с начала пандемии жалуются, что у них серьезно упали доходы, и на новогоднюю ночь, которая приносит значительную часть заработка, большие надежды. Потому и изощряются.

Однако бизнесмены рискуют нарваться на проверку, а это может быть чревато даже закрытием заведения. Так, недавно на месяц приостановили работу ресторана «Птичка» на улице Труда. В нем не оказалось устройств для обеззараживания воздуха. А в прошлую субботу прогремел новый клуб Gatsby, где прошла закрытая вечеринка на несколько десятков человек. На ней застали и депутата Центрального райсовета Марселя Хазиева. По словам Ирины Гехт, решение по клубу вынесет Роспортребнадзор, а гостей праздника могут оштрафовать за нарушение масочного режима.

Также за нарушение постановления Текслера оштрафовали бар Bunny Burrow на улице Свободы и JB на Кировке. Им придется заплатить по 30 тыс. рублей. В Bunny Burrow курили кальяны, а в JB была дискотека.

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