2020-07-29T16:20:40+03:00
Общество

«Передо мной сидела одинокая, бедная, бездетная хищница»: коуч о женщинах с потребительскими взглядами

Челябинец поделился любопытным диалогом
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Антона Рудакова разочаровали потребительские взгляды на отношения. Фото: Антон Рудаков/vk.com, Валерий Звонарев, коллаж Валентина ВагановаАнтона Рудакова разочаровали потребительские взгляды на отношения. Фото: Антон Рудаков/vk.com, Валерий Звонарев, коллаж Валентина Ваганова
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Челябинки готовы платить косметологам, стилистам, тренерам по женским практикам приличные суммы, лишь бы найти обеспеченного спутника жизни, готового одаривать подарками. Instagram пестрит «заманивающими» фото. Известный челябинец Антон Рудаков поделился своими мыслями на счет подобных предложений. Публикуем его пост:

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— Вчера одна милая девушка решила показать мне Екб. В процессе беседы, она очень навязчиво поделилась своей системой ценностей:

— Я создана для того, чтобы меня любили, уважали, заботились обо мне, покупали мне цветы и подарки. Если мужчина будет все это делать, то я отвечу ему тем же, но это произойдет, если увижу его реальные действия.

— И что же ты будешь делать и в каком количестве? — вступил я в торговлю.

— Все то же самое, ровно столько же.

— С точки зрения развития систем — это бессмысленно. Зачем мужчине расходовать свою время и ресурсы, на поддержание нестабильного и бесполезного элемента, через который утекает часть энергии. Это только тормозит его развитие и нарушает спокойствие бытия.

— Я не элемент, а женщина! — сказала она и, подняв брови, удивленно посмотрела на меня.

Лицо ее сильно изменилось, свежесть эмоций исчезла — передо мной сидела одинокая, бедная, бездетная хищница с полным развалом башки в 34 года. Уверен, описываемые мужчины уже были в ее жизни.

Одновременно стало очень смешно и крайне грустно.

Все мы взаимосвязанные и взаимозависимые элементы, одной большой системы. Как много среди нас тех, кто осознанно живет догмами потребительского мира.

Маркетологи работают хорошо, но люди живут плохо.

От редакции: кстати, во время пандемии коронавируса в Челябинской области на удивление уменьшилось количество разводов. Надеемся, что это произошло не из-за ограничения работы ЗАГСов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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