На глазах у детей: в Челябинской области муж из ревности зверски убил свою жену

Зверское убийство произошло сегодня, 29 июля, в Саткинском районе Челябинской области. На дороге близ села Алексеевка мужчина зарезал свою супругу в салоне автомобиля. В этот момент в автомобиле находились дети — девочки двух и четырех лет.

Как рассказали в следственном комитете, ссора произошла в машине. По всей видимости, мужчина остановился на обочине и несколько раз ударил жену ножом. Затем продолжил добивать на обочине, — этот момент и попал на видео. Как она оказалась на улице не уточняется. Возможно, женщина пыталась бежать, но убийца догнал ее.

Убийцу пытались остановить очевидцы.

— Эй, хорош! Ты что делаешь, — кричит автор видео.

Расправившись со своей жертвой, он вернулся к машине. За кадром слышен детский плач.

По одной из версий, причиной убийства могла стать ревность. Поговаривают, что женщина изменяла своему супругу на протяжении нескольких лет.

— Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» (п.«д» ч.2 ст.105 УК РФ). Решается вопрос об избрании меры пресечения, — рассказал КП-Челябинск старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

По информации КП-Челябинск из собственных источников, супруги жили в Белокатайском районе республики Башкортостан, расположенного на границе с Челябинской областью.

Девочек передали бабушке — матери убитой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793341" frameborder="0"></iframe> В селе Айское Челябинской области мужчина на глазах у детей жестоко расправился с женой.

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