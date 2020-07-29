В Челябинской области вынесли приговор депутату, застрелившему супругу из-за ревности

Сегодня Челябинский областной суд вынес приговор 50-летнему депутату, застрелившему свою жену. Бывшему главврачу больницы в Локомотивном и депутату местного собрания Азату Зарипову придется провести в колонии строгого режима 11 лет.

Смягчающими обстоятельства стали отсутствие судимости, положительная характеристика, явка с повинной, наличие детей, проблемы со здоровьем, среди отягчающих — опьянение.

Трагичный инцидент произошел в ночь с 20 на 21 августа прошлого года в поселке Локомотивный. 50-летний Азат Зарипов дважды выстрелил в свою 32-летнюю супругу Елену из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте.

В зале суда Зарипов был спокоен.

— Вдовец, — озвучила судья, и добавила, что на иждивении находятся четверо несовершеннолетних детей, один от первого брака и трое от последнего.

В материалах следствия указано, что помешать убийству супруги Зарипову пытался ребенок. Было установлено, что Азат слышал, как 11-летний сын просил: «Папа, не надо»

Несмотря на это, он сначала прострелил жене ногу, а потом всадил еще одну пулю, которая оказалась смертельной.

— Зарипов с другом выпивал перед этим в гараже. Ночью приехал домой, и поругался с женой. Ребенок проснулся от скандала. Дети слышали все. Сын побежал к матери и стал свидетелем убийства. Он выбежал из комнаты, потом вернулся, когда мама уже лежала на полу в крови. Другие девочки тоже увидели мать мертвой. После этого Зарипов хотел сам застрелиться, но не смог, — передает журналист КП-Челябинск из зала суда, где зачитали приговор.

Азат Зарипов внешне был спокоенФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из показаний тещи установлено, что после убийства он позвонил ей и попросил вызвать скорую. Сам уехал в другой поселок, оставив детей с мертвой матерью.

Из материалов следствия установлено, что причиной для такого радикального поступка послужила ревность. Жена хотела развестись с ним и переписывалась с мужчиной из другого города.

— Муж подъехал, но сидит в машине, не выходит — одно из последних сообщений Зариповой Антону, — зачитали в суде.

О желании застрелить жену бывший главврач больницы говорил друзьям в день трагедии. Некоторые даже предупреждали ее о том, что он разозлен и пьян.

После оглашения приговора одна из журналисток выкрикнула: «Как живете с тем, что жену убили?»

— Нормально, — ответил Зарипов.

Весь приговор он слушал молча, отвернувшись от прессы.

Зарипов подозревал молодую жену в изменеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВИНОЙ ВСЕМУ — РЕВНОСТЬ

За пару месяцев до убийства Зарипов начал подозревать, что жена ему изменяет. О своих переживаниях депутат рассказал на допросах.

— Я — человек ревнивый, имею печальный опыт измены с первой женой, — признался Зарипов. — Елена начала паролить телефон. Я психовал, злоба копилась. С февраля 2018 года она стала отдаляться от меня, по-хамски относилась. В мае этого года стало еще хуже. Сказала, что переписывается с Антоном из Новосибирска. В июне он признался ей в любви.

В роковую ночь Елена заявила, что хочет забрать детей и уехать к другому мужчине в Новосибирск. Тогда Азат разозлился и решил убить ее. Дома у него оказалось два охотничьх ружья. Он взял в кладовке «Сайгу» и коробку с патронами, а затем прошел в спальню. Следом бежал 11-летний сын, который просил не делать этого, однако злость преобладала над Зариповым, он решил довести дело до конца. Супружеская пара находилась в браке 12 лет.

На похоронах Елены присутствовал никому не знакомый мужчина. Как оказалось, тот самый Антон из Новосибирска приехал, чтобы проводить возлюбленную в последний путь. По его словам, Зарипов угрожал жене на протяжении двух лет. Роман между молодыми людьми закрутился только в Интернете, а увидеть Елену воочию Антону удалось лишь однажды, но уже в гробу.

У супругов была большая разница в возрасте Фото: соцсети

«ДАЛИ БЫ УСЛОВКУ, БЫЛО БЫ ПРЕКРАСНО»

Новость об убийстве вызвала резонанс в обществе, эта тема даже обсуждалась в шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Выяснилось, что родственники погибшей не держат зла на Зарипова и считают, что во всем виноват алкоголь.

— Азат говорит, что намеренно шел убивать, потому что был сильно пьяным, не соображал, что делает, — рассказал отец погибшей. — Надеюсь, все равно ему много не дадут. Бабка с дедом для детей — одно, а отец — другое. Если бы дали ему 12 лет условно, прекрасно бы было.

В поселке Зарипов был очень уважаемым человеком. Мужчина возглавлял больницу, по специальности он — кардиолог. Местные жители отзываются о Зарипове только в положительном ключе. По словам сельчан, он всегда был спокойным и уравновешенным, поэтому убийство жены вызвало недоумение у большинства людей.

Без матери остались трое детей: 12-летний сын и две дочери — восьми и четырех лет. Как только произошло убийство Елены, бабушка погибшей забрала их жить к себе.

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