Клубничка и малинка: почем в Челябинске продают ягоды

В Челябинске ягодный сезон в разгаре. Садоводы организовали стихийные рынки и бойко торгуют вишней, малиной, викторией, смородиной, крыжовником, а также лесными ягодами — земляникой и черникой. Мы прогулялись по ягодным торговым точкам и узнали, за сколько продают витамины.

ТОЧКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ

На перекрестке проспекта Ленина и улицы Энгельса бабушки разложили ягоды и фрукты на перевернутых пластиковых корзинках и ведерках.

— Почем ягодки?

— Малина и черника по 200 рублей за стакан, а вишня по 60 рублей стакан, 80 — ведерко, — отвечает одна из бабушек.

— А у меня по 50 рублей вишня, — подхватывает другая. На что первая достает безмен и взвешивает ведерко...

— 800 граммов и всего 80 рублей, тара в подарок!

На случай если покупатель сомневается, у бабушек есть безмен.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Бабушки говорят, что торгуют тут почти каждый день.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Помимо ягод старушки продают зверобой — 30-50 рублей, яблоки — по 50 рублей, и варенье — от 100 рублей за баночку.

— А вас никто не ругает, что вы тут стоите?

— А нас это не беспокоит, — бойко выкрикивает одна из бабушек.

— Куда нам деваться, пенсионерам.

Малина и черника по 200 руб. за стакан, вишня от 60 руб. Зверобой — 30-50 руб., яблоки — по 50 руб., и варенье — от 100 руб. за баночку.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов обычно стоят по несколько бабулечек. Но в этот раз всего одна, продает вишню по 100 рублей за стакан.

— Три сразу заберете? По 80 отдам за стакан. Попробуйте, такая вкусная, — уговаривает бабушка.

— Много, не съедим, — отмахиваемся мы.

— За 50 возьмете три стакана? Мне уже просто домой надо.

Обычно в этом месте торгует много бабушек, но в этот раз была одна.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Старушка живет в Ленинском районе, говорит, что приезжает сюда раз в неделю. Спрашиваем, через дорогу тоже вроде продают ягоды.

— У них даже сада нет. Они у садоводов покупают и перепродают. Вишня у них по 150, а помидоры 250-300!

ПЯТАЧОК НА ДОВАТОРА

На остановке «Доватора» бабушки устроили стихийный рынок. Расставили самодельные столики, рассыпали ягоды по ведрам и стаканам и начали продавать.

— Стаканчики по 100 рублей. Здесь смородина, крыжовник, ментоза, — предлагает бабушка.

— А малина?

— А вот килограмм забирай за 400, или смородину за 200.

Стаканчик смородины, крыжовника и ментозы пожилые садоводы продают по 100 рублей.Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Клубники и малины вечером уже мало. Все стаканчики по 150 разобрали, остались только ведра с ягодами. Под конец дня у пожилых садоводов руки уже красные от ягодного сока.

Малину продают помногу. Видимо, хорошо разбирают на варенье.Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Килограмм малины — 400 руб., смородины — 200.Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

РЫНОК НА ТЕПЛОТЕХЕ

Рынок на Теплотехе небольшой, но компактный. Можно купить все — от привозных из Перми грибов-рыжиков за 350 рублей до садового крыжовника и щавеля. Несмотря на вечернее время только в одном месте мы встретили стаканчики с малиной, уже давшей сок.

Садоводы расположились возле дома Кирова, 1Б.Фото: Сергей ГРУШАКОВ

— Последние два остались, берите, за 50 отдам, — говорит женщина средних лет.

На остальных ящиках стояли ягоды, как будто только что сорванные с грядки. Только цены кусаются. Спелая вишня по 80 рублей, малина по 100-120 за стакан.

Вишня — стакан 70-80 руб., Малина 100-120 руб. Ментоза — 70 руб. Смородина черная и красная — 80 руб.Фото: Сергей ГРУШАКОВ

— Так это дешево, у нас тут малину и по 400 продавали. Люди хорошо берут. У меня ягоды вкусные. В стаканах вишню продаю сладкий сорт, килограммами — другой, с кислинкой. Его на компот, варенье можно, — быстро говорит продавец, чтобы как можно дольше удержать покупателя.

Но ее перебивают бабульки, которые наперебой начинают предлагать свой товар. Крыжовник у садоводов на любой вкус и цвет — крупный изумрудный, сладкий темно-фиолетовый. В среднем, по 70 рублей за стакан.

Крыжовник от 60 руб.Фото: Сергей ГРУШАКОВ

— Берите, пробуйте. Я вам даже водичкой полью, если боитесь, что немытый, — предлагает бабулька.

Но нас интересует другое.

— Не устаете каждый день приходить, тяжести таскать, ящики, на солнце сидеть?

В ответ бабушки только улыбнулись, помотали головой и снова начали нахваливать свой урожай.

Помимо ягод на рынке можно купить щавель — по 60 рублей за пучок, кабачки, помидоры, огурчики. Цены, правда, на них выше, чем в магазине. Например, за четыре мелких огурчика садовод попросила 50 рублей.

В продаже есть и грибы.Фото: Сергей ГРУШАКОВ

РЯДЫ ВОЗЛЕ ТРК «КОСМОС»

Во время попытки приобрести спелый урожай на Северо-Западе помимо ягод можно нахватать синяков в подарок. Возле ТРК «Космос» бабули оккупировали оба островка на перекрестке улицы Чичерина и проспекта Победы. Пока толпы пешеходов спешно переходят дорогу, по периметру, словно второй, но живой забор, сидят и со всех сторон зазывают садоводы: «Чистое! Экологичное! Сладкое! Сами кушаем!»

Вдоль дороги экологичное быстро превращается в токсичное.Фото: Елизавета ЗАДОРИНА

Рядом нет никаких стендов, где им можно было бы цивильно разместиться и вести торговлю. Одна из женщин уже смирилась с ситуацией:

— Так не выделяют нам! У нас здесь пристроили рынок. Там платно. Ну и, там уже постоянные есть, встать негде даже. Все места заняты, хоть и платно. А мы уж ладно, тут, на семи ветрах, один раз в день. Да я пришла вот полтретьего и часов до шести посижу. Проходимость здесь хорошая.

Пока одни идут по делам - у других кипит торговля.Фото: Елизавета ЗАДОРИНА

По словам садоводов, у них все свое. Одна женщина из Кировского СНТ, другая из Кургана приезжает — торгует лишь для того, чтобы «дорогу оправдать» за билет на электричку. Кто-то даже в лесу собирает:

— Видите, вся поцарапанная. Вишня, кабачки — все со своего огорода, кроме душицы. Ее собирали в лесу. А это все со своего огорода в Козырево, 26-й километр. Приезжайте и нарвете сами себе. Иргу попробуйте. Я садовую вишню всю продала, а это лесная осталась.

Цены разнятся. Одна бабушка не выдержала напора покупательницы и сделала большую скидку, после чего нахмурилась:

— Смородина 250 рублей за килограмм везде!

— Если все будете брать — по 100 рублей тогда отдам.

— Но 100 рублей это все равно будет по 300 за килограмм!

— Ну и чего? Ладно вам…

— Чего ладно? Она 250 везде. Я хочу килограмм, но 250, вот и все. Как она везде. А у вас она получается под 400 по стаканам.

За цену случаются серьёзные торги.Фото: Елизавета ЗАДОРИНА

РЫНОК НА ГАГАРИНА

Несмотря на вечернее время, на рынке у Дома одежды по улице Гагарина оживленно. Здесь для бабушек оборудованы специальные места. В этом году поставили дополнительные — с навесами, больше не то остановки, не то теплицы. Правда почему-то на некоторых конструкциях «забыли» про столешницы. Садоводы приходят со своим досочками.

Для садоводов сделали специальные места.Фото: Ирина ФАДЮШИНА

А так разложились садоводы, которым не хватило места под навесами.Фото: Ирина ФАДЮШИНА

— Делали наспех, к приезду Котовой, — говорят бабушки.

Но и то места хватает не всем. Остальные располагаются на коробках.

— С ведерком отдам, чтоб удобней нести было, — предлагает вишню бабушка.

Но если варить компот не планируешь, это много. Покупаем стаканчик 300 мл за 30 рублей. А вот за тот же объем малины просят 150, но нам удалось найти за 130.

Вишня 30 руб. малина 130.Фото: Ирина ФАДЮШИНА

РЫНОК ВОЗЛЕ «ИМПУЛЬСА»

На небольшом рынке по улице Комаровского садоводы активно предлагают вишню, малину и картошку нового урожая.

Стихийный рынок на ЧМЗ. Фото: читатель КП

Вишня — от 50 рублей за кг.

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