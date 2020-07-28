«Яблоку негде упасть»: магазины объявили войну садоводам на «Доваторском рынке» в Челябинске

На перекрестке улиц Доватора и Худякова в Челябинске не протолкнуться. Вдоль узкого тротуара ютятся бабушки, продающие урожай с грядки. Чуть подальше, на козырных местах, уже профессиональные торговцы с южными фруктами, лифчиками гигантских размеров, шлепанцами и прочим ширпотребом.

— Можно вывести девушку из деревни, но деревню из девушки — никогда. Так и с нашей торговлей, — возмущается челябинка Анастасия.

Терпение заканчивается не только у жителей, которые хотят гулять по чистым и красивым улицам, но и у предпринимателей — торговцы расположились возле входов в магазины и салоны.

— Они перекрывают вход в наш магазин. При этом, хамят и дерутся, когда мы просим их уйти с прохода. Очень много мусора после них остается. В прошлом году такого не было, а сейчас яблоку негде упасть, — пожаловалась в редакцию КП-Челябинск предприниматель Мария Васильева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="362" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/793044" frameborder="0"></iframe> Дачников выгоняют с рынка на Доватора.

На видео, которое сняла челябинка, в основном дачники, которые также остались без места для торговли, а значит и без шансов заработать хоть какую-то прибавку к пенсии. На базарах им были положены бесплатные места, но рынка нет и торговля ведется стихийно.

— Улица Худякова — наша головная боль, — разводит руками глава Центрального района Виктор Ереклинцев. — Совместно с полицией каждый день проводим рейды, но они не помогают. Штрафы небольшие.

А это уже не дачникиФото: Ирина ФАДЮШИНА

Так исторически сложилось, что пятачок на Доватора стал излюбленным местом торговцев. В 2010-х по ларькам проехался каток «дорожной революции», когда расширяли Худякова. В 2019 году на Доватора пришла цивилизация: ржавые киоски снесли и вдоль всей улицы поставили лавочки в стиле «лофт». Но торговля все равно возвращается.

Выход напрашивается один — облагородить торговые ряды.

— До конца недели мы подготовим список мест, где смогут торговать садоводы. Поставим там специальные навесы. В том числе, будут места на улице Худякова, — пообещал Виктор Ереклинцев по итогам нашего разговора.

Садоводам остается все меньше места для торговлиФото: Сергей ГРУШАКОВ

Напомним, в прошлом году скандалы с нелегальной торговлей закончились увольнением руководителя МБУ «Городская среда» Сергея Шумакова. Это учреждение занимается сносом киосков. Мэр Наталья Котова объяснила это тем, что среди найденных нелегальных объектов оказались те, что принадлежали самому чиновнику.

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