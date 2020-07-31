Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 1 августа 2020: график выборов и почему день города все-таки могут провести

Коронавирус продолжает шествие по Челябинской области. Заражаемость все также не снижается, а количество смертей, связанных с болезнью, не прекращаться. Между тем число зарегистрированных случаев заболевания двигается к отметке в 12 тысяч человек.

Инфографика: Коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 1 августа в регионе зафиксировано 11794 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 121 человека.

Из региональных больниц выписали 53 человека, а всего с начала пандемии выздоровели 7809 пациента. Еще 3691 заболевших продолжают лечение.

За минувший день скончались три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. У каждого из погибших COVID-19 был сопутствующим заболеванием, смерть наступила от других болезней:

— сахарный диабет, полинейропатия — женщина, 65 лет;

— бронхоэктатическая болезнь, буллезная эмфизема — мужчина, 72 года;

— лейкоз — мужчина, 63 года.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

В регионе еще не сняты все ограничения. Так, до сих пор запрещены дискотеки в клубах. Но работают:

— рестораны, кафе, бары, столовые;

— салоны красоты, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны;

— ТРК;

— фитнес-центры;

— зоопарк

— парки и аттракционы.

Теперь голосования на выборах всех уровней будут проходить несколько дней. Соответствующий документ с подписью президента РФ Владимира Путина был опубликован на интернет-портале правовой информации. Изменения затронут Челябинскую область, где выборы состоятся в сентябре.

В национальном парке «Таганай» продолжаются мероприятия по привлечению туристов. Так, на будущей экотропе в урочище Семибратка началось обустройство навеса, который будет доступен также для инвалидов. Также планируется размещение информационных материалов о природе парка и его достопримечательностях.

— Эко-туристический комплекс «Здесь Европа встречается с Азией» появится в юго-восточной части национального парка в рамках нацпроекта «Экология». Маршрут протяжённостью 4,4 километра с двумя смотровыми площадками и визит-центром станет альтернативой знаменитой Чёрной скале, — сообщила подробности пресс-служба нацпарка.

Навес еще не обустроен до конца. Фото: национальный парк «Таганай»

Помимо этого, с 1 августа Россия открывает границу с Абхазией. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании штаба 31 июля. Теперь путешественники могут отправиться в еще одно место, доступное для отдыха во время пандемии коронавируса.

Коронавирус в Челябинске

Есть вероятность, что день города все-таки проведут, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом говорят закупки, которые сделала администрация столицы Южного Урала. Так, на праздничный салют будет потрачено порядка 1 млн рублей. Согласно контракту, фейерверк запланирован вечером 12 сентября на набережной реки Миасс.

В аукционе на проведение фейерверков ко дню города участвовала только одна компанияФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской ГКП № 8 назначили нового главного врача. Им стал 30-летний Дмитрий Прокопьев. Своей главной задачей на новом посту он ставит оказанию медицинской помощи в условиях пандемии коронавируса. Отметим, что к обязанностям Прокопьев приступит уже 3 августа

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 1 августа 2020 года.

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