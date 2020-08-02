2020-08-02T10:16:05+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

АН «Стрижи»: у нас всегда есть покупатель на вашу недвижимость

Наши агенты — узкие специалисты на определенных территориях и объектах
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Агентство недвижимости «Стрижи» — команда профессионалов в области недвижимости с безупречной репутацией, которая подтверждена членством и стандартами Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал» и Российской Гильдии Риэлторов.

С 2001 года помогаем продавать и покупать жилую и коммерческую недвижимость.

Мы начинали свое развитие вместе со становлением рынка недвижимости, успешно проходя все спады и подъемы. Наши основные рабочие процессы отточены временем, но при этом мы используем новые технологии, увеличивающие скорость продажи объектов.

Наши агенты — узкие специалисты на определенных территориях и объектах.

Знание районов застройки, современных планировочных решений и ценовых сегментов недвижимости позволяет выбрать оптимальный объект в соотношении цена/качество.

При обращении в наше агентство мы гарантируем:

1. Максимальную заинтересованность в достижении выгодного результата.

2. Ответственность и профессионализм наших сотрудников.

3. Достоверность получаемой от нас информации.

4. Экономию денежных, временных и эмоциональных ресурсов.

5. Поиск решений в нестандартных ситуациях.

Если вы хотите отдать свой голос за агентство недвижимости «Стрижи», выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Тел.: (351) 729-66-00;

an-ip.ru;

ВКонтакте.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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