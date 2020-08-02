АН «Стрижи»: у нас всегда есть покупатель на вашу недвижимость
Агентство недвижимости «Стрижи» — команда профессионалов в области недвижимости с безупречной репутацией, которая подтверждена членством и стандартами Региональной Гильдии Риэлторов «Южный Урал» и Российской Гильдии Риэлторов.
С 2001 года помогаем продавать и покупать жилую и коммерческую недвижимость.
Мы начинали свое развитие вместе со становлением рынка недвижимости, успешно проходя все спады и подъемы. Наши основные рабочие процессы отточены временем, но при этом мы используем новые технологии, увеличивающие скорость продажи объектов.
Наши агенты — узкие специалисты на определенных территориях и объектах.
Знание районов застройки, современных планировочных решений и ценовых сегментов недвижимости позволяет выбрать оптимальный объект в соотношении цена/качество.
При обращении в наше агентство мы гарантируем:
1. Максимальную заинтересованность в достижении выгодного результата.
2. Ответственность и профессионализм наших сотрудников.
3. Достоверность получаемой от нас информации.
4. Экономию денежных, временных и эмоциональных ресурсов.
5. Поиск решений в нестандартных ситуациях.
Если вы хотите отдать свой голос за агентство недвижимости «Стрижи», выберите соответствующие номинации на странице голосования.
Тел.: (351) 729-66-00;
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ИСТОЧНИК KP.RU