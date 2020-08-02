Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 3 августа 2020: бесстрашные десантники и опасный маршрут до Миасса
В минувшее воскресенье коронавирус преодолел очередной психологически важный рубеж. Общее число зараженных c начала пандемии перевалило отметку 12 тысяч.
На ранее утро 3 августа официально подтверждены 12 тысяч 23 случая заражения коронавирусом. На лечении остаются 3702 заразившихся. Это около трети всех заболевших и довольно много, если учесть, что пандемия началась еще в марте.
Инфографика: минздрав Челябинской области.
Накануне минздра региона сообщил еще о трех жертвах ковид. В Челябинске умерла 63-летняя женщина с гипертонией и больными почками, а также 91-летний мужчина с больным сердцем. В Кунашакском районе скончался 78-летний пациент с хронической обструктивной болезнью легких. У всех троих коронавирус был сопутствующим заболеванием.
Статистика по зараженным от Яндекса.
Несмотря на то, что в Челябинской области все еще действует режим повышенной готовности, который требует ношения масок и соблюдения социальной дистанции, жители областного центра широко отметили День ВДВ. На этот раз десантники не решились купаться в фонтанах, но гуляния были массовыми, а про дистанцию и про маски никто не вспоминал.
Впрочем подобные нарушения повсеместно.
— На днях я ездил из Челябинска в Миасс и обратно. На кассах автовокзала, который у «Синегорья», висит предупреждение: в автобус без маски никого не пустят. Но это правило не соблюдают. Даже среди недели автобус № 551забит под завязку — свободных мест нет. При этом большая часть пассажиров — без масок, в том числе дети и старики. Однако больше всего потрясло поведение контролера. Она сама зашла в салон без маски и пригрозила оштрафовать всех, кто не пристегнет ремень безопасности. И ни слова — про маски, — рассказал читатель КП-Челябинск Юрий Овечкин.
Между тем оба города в тройке лидеров по числу заразившихся. Челябинск на первом месте (4787 человек), Миасс — на третьем (1008 человек). На втором месте по-прежнему Магнитогорск, где выявлено 1622 зараженных.
В Челябинской области все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий. Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Тем, кто работает, автоматически продлевают больничный. Последний, как и режим повышенной готовности, действует до 9 августа.
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При это в регионе возобновлена работа:
— ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;
— салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун;
— ТРК;
— фитнес-центров;
— зоопарков с экспозицией на свежем воздухе;
— аттракционов в парках.
До конца этой недели в Челябинске и в Челябинской области сохранится аномальная жара выше +30. Это хороший повод провести дни активно. Если вы собираетесь в людное место, медики советуют не забывать про меры предосторожности: чаще мыть руки и все-таки носить защитные маски.
Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 августа 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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