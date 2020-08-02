Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 3 августа 2020: бесстрашные десантники и опасный маршрут до Миасса

В минувшее воскресенье коронавирус преодолел очередной психологически важный рубеж. Общее число зараженных c начала пандемии перевалило отметку 12 тысяч.

На ранее утро 3 августа официально подтверждены 12 тысяч 23 случая заражения коронавирусом. На лечении остаются 3702 заразившихся. Это около трети всех заболевших и довольно много, если учесть, что пандемия началась еще в марте.

Инфографика: минздрав Челябинской области.

Накануне минздра региона сообщил еще о трех жертвах ковид. В Челябинске умерла 63-летняя женщина с гипертонией и больными почками, а также 91-летний мужчина с больным сердцем. В Кунашакском районе скончался 78-летний пациент с хронической обструктивной болезнью легких. У всех троих коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Статистика по зараженным от Яндекса.

Несмотря на то, что в Челябинской области все еще действует режим повышенной готовности, который требует ношения масок и соблюдения социальной дистанции, жители областного центра широко отметили День ВДВ. На этот раз десантники не решились купаться в фонтанах, но гуляния были массовыми, а про дистанцию и про маски никто не вспоминал.

Впрочем подобные нарушения повсеместно.

— На днях я ездил из Челябинска в Миасс и обратно. На кассах автовокзала, который у «Синегорья», висит предупреждение: в автобус без маски никого не пустят. Но это правило не соблюдают. Даже среди недели автобус № 551забит под завязку — свободных мест нет. При этом большая часть пассажиров — без масок, в том числе дети и старики. Однако больше всего потрясло поведение контролера. Она сама зашла в салон без маски и пригрозила оштрафовать всех, кто не пристегнет ремень безопасности. И ни слова — про маски, — рассказал читатель КП-Челябинск Юрий Овечкин.

Между тем оба города в тройке лидеров по числу заразившихся. Челябинск на первом месте (4787 человек), Миасс — на третьем (1008 человек). На втором месте по-прежнему Магнитогорск, где выявлено 1622 зараженных.

В Челябинской области все еще действует запрет на проведение массовых мероприятий. Гражданам старше 65 лет рекомендовано оставаться дома. Тем, кто работает, автоматически продлевают больничный. Последний, как и режим повышенной готовности, действует до 9 августа.

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При это в регионе возобновлена работа:

— ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;

— салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун;

— ТРК;

— фитнес-центров;

— зоопарков с экспозицией на свежем воздухе;

— аттракционов в парках.

До конца этой недели в Челябинске и в Челябинской области сохранится аномальная жара выше +30. Это хороший повод провести дни активно. Если вы собираетесь в людное место, медики советуют не забывать про меры предосторожности: чаще мыть руки и все-таки носить защитные маски.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 августа 2020 года.

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