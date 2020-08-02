2020-08-02T19:30:54+03:00
Общество

Ограничения по COVID-19 не остановили десантников: как в Челябинске отметили день ВДВ (фото)

2 августа основной праздник прошел, как обычно, в Парке Гагарина.
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Десантники отдыхали семьями.Десантники отдыхали семьями.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В этом году отмечали 90-летие Воздушно-десантных войск. Накануне председатель правления «Союза десантников» Виктор Ашмарин рассказал, что все официальные мероприятия в Челябинске из-за режима ограничений были отменены. Но это не остановило десантников.

ВДВ - настоящее братство. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВДВ - настоящее братство.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По традиции все в тельняшках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По традиции все в тельняшках.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парни в тельняшках, беретах и с флагами «ударили» автопробегом – от «Родника» до памятника «Боевая машина десанта», потом добрались до площади Революции. Правда, построения на площади, как было в прошлые годы, не устраивали.

Многие отмечали праздник с детьми. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие отмечали праздник с детьми.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Растет смена. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Растет смена.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Братья «по оружию» обменялись мнениями, нашли знакомых и все дружно – с друзьями, подругами, женами и детьми – перебрались в Парк Гагарина. Часть десантников, выстроившись в шеренгу, прошли от площади Революции по улице Цвиллинга до Вечного огня.

А кто-то провел праздник с любимой девушкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А кто-то провел праздник с любимой девушкой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор не запретил проведение Дня ВДВ, однако ведомство дало единственную рекомендацию: во время массовых гуляний соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию.

Среди десантников были романтики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди десантников были романтики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В парке, правда, такой режим никто не торопился соблюдать. Стихийные пикники на полянках, гитары, купания в карьерах, аттракционы. За порядком следили патрули полиции. Как и на майском Дне пограничника, стражам порядка рекомендовали наблюдать за ситуаций и без большой нужды не вмешиваться.

Полиция не вмешивалась. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полиция не вмешивалась.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветераны ВДВ рассказали, что в прошлые годы десантников в парке было раза в два больше.

В фонтанах нынче не купаются, зато ныряют в карьер. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В фонтанах нынче не купаются, зато ныряют в карьер.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вода в этом году очень теплая. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вода в этом году очень теплая.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году многих «отпугнула» жара и коронавирус. В фонтанах десантура нынче не купается. Зато освежиться в карьерах – святое дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте,Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Нас отправляли на смерть»: как малышка с опухолью, в жизнь которой никто не верил, стала одной из лучших моделей с инвалидностью на Урале
У Наташи Голышевой – лимфонгиома, доброкачественное новообразование, из-за которого часть жизни она провела в больницах и на постоянном лечении
«Никто не распознал бы грамотную провокацию»: «российских бойцов», задержанных в Белоруссии, могли использовать втемную
Специалисты заявляют – 33 человека, которые якобы прибыли в Республику, чтобы устроить беспорядки и стычки, стали жертвами политических игр
Новости 24
Где в Челябинске ограничат движение в понедельник, 3 августа 2020
«Трактор» в контрольном матче с минимальным счетом переиграл «Югру»
Погода в Челябинске 3 августа 2020: самое время налечь на арбузы
Бешеный Citroеn, который разнес парковку в Челябинске, пытались остановить очевидцы
Лже-стоматолог из Челябинской области получил деньги за работу, которую не выполнял
«Держалась за карниз и молила спасти»: молодая мать выпала с 8-го этажа в Магнитогорске
Двое на мотоцикле погибли после столкновения с автомобилем в Челябинске
Мешать не будут: по случаю праздника ВДВ на улицы Челябинска вывели наряды полиции
Там, где удобно: клиенты все чаще выбирают Райффайзен-Онлайн
Возвращение «флориста»: похититель цветов снова попал на видео в Ленинском районе Челябинска
Клиенты Райффайзенбанка могут открывать валютные счета в мобильном приложении
«Мечел» продолжает экоакцию по художественному оздоровлению деревьев
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 2 августа 2020 года: число пациентов перевалило за 12 тысяч
Житель Златоуста погиб в лобовом столкновении автомобилей в Свердловской области
Две 80-летние пенсионерки потерялись в Челябинской области
В Челябинской области кондуктор трамвая отказалась надевать маску и устроила скандал
Ураган сорвал крышу школы в Челябинской области
«Делайте все платным, и будет порядок!»: в Челябинской области отдыхающие устроили свалку на Банном озере
МЧС предупредило об аномальной жаре в Курганской области
В Челябинскую область вернется 30-градусная жара
В Челябинске полицейские накрыли наркопритон
В Челябинске стартовал фестиваль граффити «Культурный код»: художники уже приступили к работе
В Челябинске пьяному хулигану грозит 3 года тюрьмы за ложное сообщение о теракте
Во время урагана в Челябинске пострадали люди
Трое погибло: в Челябинской области полицейский попал в смертельное ДТП
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 августа 2020 года: заболевших почти 12 тысяч
«Обострение затянулось»: жители Челябинской области спугнули нудиста, подглядывающего за детьми