Ограничения по COVID-19 не остановили десантников: как в Челябинске отметили день ВДВ (фото)

В этом году отмечали 90-летие Воздушно-десантных войск. Накануне председатель правления «Союза десантников» Виктор Ашмарин рассказал, что все официальные мероприятия в Челябинске из-за режима ограничений были отменены. Но это не остановило десантников.

ВДВ - настоящее братство.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По традиции все в тельняшках.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парни в тельняшках, беретах и с флагами «ударили» автопробегом – от «Родника» до памятника «Боевая машина десанта», потом добрались до площади Революции. Правда, построения на площади, как было в прошлые годы, не устраивали.

Многие отмечали праздник с детьми.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Растет смена.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Братья «по оружию» обменялись мнениями, нашли знакомых и все дружно – с друзьями, подругами, женами и детьми – перебрались в Парк Гагарина. Часть десантников, выстроившись в шеренгу, прошли от площади Революции по улице Цвиллинга до Вечного огня.

А кто-то провел праздник с любимой девушкой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Роспотребнадзор не запретил проведение Дня ВДВ, однако ведомство дало единственную рекомендацию: во время массовых гуляний соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию.

Среди десантников были романтики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В парке, правда, такой режим никто не торопился соблюдать. Стихийные пикники на полянках, гитары, купания в карьерах, аттракционы. За порядком следили патрули полиции. Как и на майском Дне пограничника, стражам порядка рекомендовали наблюдать за ситуаций и без большой нужды не вмешиваться.

Полиция не вмешивалась.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ветераны ВДВ рассказали, что в прошлые годы десантников в парке было раза в два больше.

В фонтанах нынче не купаются, зато ныряют в карьер.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вода в этом году очень теплая.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году многих «отпугнула» жара и коронавирус. В фонтанах десантура нынче не купается. Зато освежиться в карьерах – святое дело.

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