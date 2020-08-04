Где сделать КТ в Челябинске: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

Одним из самых серьезных осложнений COVID-19 остается коронавирусная пневмония. Иногда обнаружить ее может только компьютерная томография легких. Но многие заболевшие жалуются на то, что даже теста на коронавирус добиться сложно. Мы узнали, где сделать КТ в Челябинске, как идет профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии, и стоит ли тратить на это обследование свои кровные деньги.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА — БЕСПЛАТНО

При любых признаках недомогания горожанам советуют вызвать на дом врача. В зависимости от тяжести состояния к вам придет доктор из поликлиники, приедет врач неотложки или бригада скорой.

Только они имеют право направить вас на КТ по полису ОМС в одну из государственных клиник города. При этом в клинику вас обязана привести скорая.

— Компьютерная томография пациентам, которые прибывают самостоятельно, не проводится, — предупреждают в горздраве.

В государственных больницах Челябинска для диагностики ковидной пневмонии сейчас работают пять аппаратов КТ в дневное время и четыре — в ночное. Вчера начал работу еще один аппарат в ОКБ № 2 на Гагарина. Помимо жителей мегаполиса, сюда везут пациентов из области. Иногда свою очередь горожанам приходится ждать часами.

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Чиновники говорят, что это нормально.

— Время прибытия скорой помощи для транспортировки на обследование зависит от загруженности бригад. Такие пациенты обслуживаются по мере освобождения бригад после экстренных случаев, — замечают в горздраве.

Результат КТ выдают сразу, минут через 15. И тут же, на месте, врачи решают — оставить вас в больнице или вернуть домой. Если ковидная пневмония поразила более 25% легких, обычно кладут в больницу.

ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА — ЗА ДЕНЬГИ

В городе можно пройти компьютерную томографию легких за деньги. Но для экстренной постановки диагноза это вряд ли поможет. Во-первых, клиники не принимают клиентов с признаками ОРВИ. Во-вторых, очередь на КТ составляет от недели до месяца. За это время возможная пневмония способна дать явные осложнения, при которых КТ вам назначат бесплатно.

— При подозрении на коронавирус КТ делают, если температура не опускается ниже 38,5 градусов, если снижена сатурация, есть сопутствующие заболевания, например, больное сердце или заболевания дыхательной системы. Остальным делать КТ не нужно. Лишнее облучение тоже вредно. Маленькие проблемы в легких рассосутся сами. Если же самочувствие ухудшается, то ждать свою очередь в частной клинике нет нужды. Томографию сделают совершенно бесплатно по экстренным показаниям в больницах города, — рассказала КП-Челябинск врач-инфекционист одного из ковидных отделений Челябинска.

И все же вот список клиник, где сделать КТ в Челябинске за деньги.

Медцентр «Лотос»

Челябинск, ул. Труда, 187Б

Тел. 8 (351) 220-00-03.

Прием клиентов на компьютерную томографию легких в «Лотосе» расписан намного вперед — свободные талоны есть на конец августа. Если хотите пройти КТ в этой клинике раньше, можно вылавливать талоны отказников после пяти часов вечера.

Процедура стоит 4500 рублей. Аппарат выдерживает пациентов не тяжелее 120 килограммов.

Описание результата будет готово через 3-4 часа.

Пациентам с признаками ОРВИ томографию в «Лотосе» делать не будут, так как температура и кашель могут быть признаками ковид.

Медицинский центр «Кармель»

Челябинск, ул. Татьяничевой, 14Б.

Тел. 8 (922) 743-13-51.

Аппарат КТ способен принимать пациентов до 150 кг весом.

Очередь на обследование — две недели. Однако нам предложили пройти обследование на следующий день — кто-то из записавшихся отказался от процедуры.

Стоимость — 3600 рублей, результат высылают в течение часа на электронную почту.

Перед КТ пациентов не проверяют на наличие температуры и признаков ОРВИ, но без перчаток и маски на обследование не пустят.

Нас заверили также, что риск заразиться в клинике исключен, так как все помещения и сам аппарат проходят постоянную санитарную обработку.

Медицинский центр «Энлимед»

Копейск, поселок Советов, 6.

Тел. 8 (351) 277-92-90.

Эта клиника расположена чуть-чуть дальше других, но вполне в зоне доступности для человека на автомобиле. Из плюсов: очередь на КТ тут самая небольшая — всего неделя.

Обследование стоит 3900 рублей.

Аппарат работает с пациентами до 150 килограммов.

Но с признаками ОРВИ вас не примут.

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В начале июля мы рассказывали, что в Магнитогорске, который по числу зараженных коронавирусом на втором месте после Челябинска, для ковидных больных работал один-единственный аппарат компьютерной томографии. Пациентам с температурой и медикам в защитных костюмах приходилось ждать очереди по семь часов.

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