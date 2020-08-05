Компания EcoHouse: дома с гарантией сроком до 25 лет

Компания EcoHouse работает с 2014 года и не только по Челябинской области: уже имеются реализованные проекты в Екатеринбурге, Кургане, Башкортостане, Салехарде(ЯНАО). За шесть лет работы специалисты компании возвели более 75 домов и накопили немалый опыт, которым щедро делятся своими клиентами.

Главные причины, по которым дома, построенные компанией EcoHouse, привлекают внимание:

— дома не требуют усадки, их можно строить в любое время года и по разным строительным технологиям (сухой профилированный брус, каркас, СИП, газоблок, фахверк);

— для каждого клиента разрабатывается индивидуальный проект, подготавливается домокомплект (комплект строительных материалов), после чего доставляется на участок, и в течение одного-двух месяцев «вырастает» теплый дом с предчистовой отделкой;

— компания работает со всеми типами фундамента: винтовые сваи, ленточный фундамент, Ж/Б сваи, УШП (утепленная шведская плита), монолитная плита.

После постройки каждый клиент получает гарантию на дом. Чтобы составить мнение о качестве будущего дома, вы можете оценить строящиеся в настоящее время объекты вместе со специалистами компании. Также специалисты EcoHouse могут показать вам уже построенные дома, в которых живут клиенты уже не первый год.

— Наша компания также может дать гарантию лучшей цены, потому что мы являемся производителями пиломатериала, СИП панелей, винтовых свай. Чаще всего клиент сравнивает только цену, а не содержание, но мы поможем разобраться и покажем, какие позиции разнятся, чтобы анализ был корректным, — объясняют в EcoHouse. — В девяти случаях из десяти наша цена ниже, чем аналогичное предложение с таким же набором материалов и работ. Все потому, что наша компания работает с большими объемами, в чем легко убедиться благодаря социальным сетям, где каждый день публикуем новости со стройки.

Если вы хотите отдать свой голос за компанию EcoHouse, выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Строительная компания EcoHouse

г. Челябинск, ул. Свердловский проспект 7;

Тел.: (351) 214-77-99;

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