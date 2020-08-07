Продление режима повышенной готовности в Челябинске в связи с коронавирусом: регион ослабил ограничения

В Челябинске вновь можно посмотреть на метеорит: музеи открыты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режим повышенной готовности по коронавирусу в Челябинской области продлен до 23 августа. Распоряжение об этом губернатор Алексей Текслер подписал сегодня. Ранее, напомним, режим продлевался до 9 августа.

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе сейчас стабильная. Несколько дней подряд регистрируется менее 100 случаев COVID-19 в сутки.

Потому власти, продлевая режим повышенной готовности, снимают ряд ограничений. При четком соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора могут возобновить работу музеи, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования, спортивные секции. Учреждения обязаны соблюдать масочный режим, предоставить посетителям возможность пользования санитайзерами. Влажная уборка помещений увеличена кратно. Ранее, напомним, В Челябинской области открылись ТРК, рестораны, кафе и бары.

По-прежнему соблюдать режим изоляции просят южноуральцев старше 65 лет: коронавирус особенно опасен для людей пожилого возраста.

В регионе действует масочный режим. Маски обязательны при посещении общественных мест.

Под запретом остаются массовые мероприятия. В Челябинской области по-прежнему закрыты кинотеатры.

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