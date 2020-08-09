Две известные вакцины спасут челябинцев от осложнений при заражении COVID-19

Прививку от коронавируса еще ждать и ждать, а эти две можно поставить уже в конце августа. Фото: Олег УКЛАДОВ

Этой осенью ожидается вторая волна коронавируса. КП-Челябинск уже рассказывал, как укрепить свой иммунитет. Сегодня медики дают еще один полезный совет — привиться. Когда челябинцам ждать вакцину от коронавируса и какие прививки способны облегчить тяжесть болезни, рассказывает заведующая организационно-методическим отделом Челябинского областного Центра медицинской профилактики Татьяна Цветкова.

ЧТО С ВАКЦИНОЙ ОТ КОВИД

— Отечественная вакцина от коронавируса уже разработана и прошла стадию клинических испытаний. На следующем этапе должны издать документ, который будет регламентировать ход вакцинации: кому, в какой дозе и когда начинаем. Но пока его нет, поэтому говорить о массовой вакцинации от коронавируса преждевременно, — говорит Татьяна Цветкова.

Ранее власти пообещали, что среди первых будут привиты медики и педагоги. А вакцинация детей может начаться лишь в следующем году — для их защиты вакцина должна пройти дополнительные испытания.

— Вновь появившийся коронавирус не отменяет существовавшие раньше инфекции. С нами остаются и вирус гриппа, и стрептококк, разновидностью которого является пневмококковая инфекция. Если они наложатся на ковид, это утяжелит состояние пациента. Поэтому мы советуем прививаться, — замечает Цветкова.

ГРИПП: АТАКА СВЕЖИМИ СИЛАМИ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в этом году в Россию придут три новые штамма гриппа, с которыми южноуральцы еще не встречались.

— Популяционного иммунитета к этим штаммам нас нет. Нельзя рассчитывать, что нас каким-либо образом защитит вакцина прошлого года. Лучше привиться. И сделать этого до холодов, так как первые случаи гриппа в Челябинской области могут появиться уже в ноябре-декабре этого года, — говорит Татьяна Цветкова.

По оптимистичным прогнозам, отечественная вакцина от гриппа поступит в поликлиники области уже через неделю. В конце августа детей и взрослых уже начнут прививать.

Напомним, дети до 18 лет получат прививку совершенно бесплатно. Кроме того, привиться без денег смогут челябинцы из групп риска: беременные женщины, люди старше 60 лет, слишком тучные люди и люди, имеющие хронические заболевания. А также те, чья работа предполагает контакты с людьми: медики, педагоги, работники транспортной сферы.

В частных клиниках вакцина от гриппа появится к середине сентября. В прошлом году можно было привиться за 900-1300 рублей, причем в эту сумму входит осмотр доктора.

Кстати, российская вакцина от гриппа повышает устойчивость организма к простудным болезням в принципе — получившие ее меньше болеют.

ПНЕВМОКОКК: УДАР ПО ЛЕГКИМ

Среди прочих органов коронавирус поражает легкие человека. Усугубить ситуацию может бактерия пневмококка, которая и сама по себе вызывает тяжелое поражение легких. Но от нее уже существует прививка.

— Пневмококковая инфекция циркулирует круглый год, а не только в сезон простуд. Помимо тяжелой пневмонии, она вызывает обострение синусита, бронхита, отита, менингита, а также — инфекционный артрит, эндокардит, вплоть до сепсиса. И от нее желательно защищаться, — продолжает Татьяна Цветкова.

В России вакцина от пневмококка входит в Национальный календарь прививок. Обычно ее трехкратно ставят детям до двух лет, а позже — по индивидуальной схеме, которую определяет педиатр или лечащий доктор.

— Однако эта прививка полезна не только детям. Ее следует ставить больным с хроническим заболеванием легких или печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Она необходима пациентам в ожирением, с диабетом, курильщикам и людям старше 65 лет. А также людям со сниженным иммунитетом и тем, кому иммунитет в силу разных причин снижают специально, — говорит Татьяна Цветкова.

Среди челябинцев старше 18 лет бесплатная вакцина предусмотрена только для призывников и для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. В частной клинке прививка стоит примерно 2,5 тысяч рублей. Еще рублей 500 нужно заложить на осмотр доктора.

Прививку от пневмококка можно поставить в любой месяц года, а также вместе с прививкой от гриппа — переносится она хорошо.

— Я призывают земляков относиться к здоровью ответственно. Мы понимаем, что сейчас медицина работает с огромной нагрузкой. И если можно предупредить проблему заранее, это проще, чем потом бороться с развившимся заболеванием, — замечает Татьяна Цветкова.

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