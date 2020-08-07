Расписание игр ХК «Трактор» (Челябинск) в сезоне КХЛ 2020-2021: соперники и ограничения для болельщиков из-за коронавируса

Первый матч "Трактор" проведет в Челябинске 3 сентября с "Автомобилистом". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КХЛ опубликовала календарь на сезон 2020-2021. Стартовый поединок станет для «Трактора» уральским дерби. Черно-белые сразятся дома с «Автомобилистом» — географическими с соседями из Екатеринбурга.

То, чего так долго ждали болельщики и в чем так сильно сомневались, свершилось. Ждали, разумеется, начала чемпионата КХЛ, а сомневались — состоится ли турнир из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Ведь уже на предсезонных сборах и сама лига и клубы заявляли о том, что в команда есть заболевшие COVID-19.

И, тем не менее, эти ограничения не остановили боссов КХЛ. Чемпионат лиги начнется, как и планировалось ранее — 2 сентября. А уже 3-го «Трактор» проведет свой первый матч. Игра состоится в Челябинске. Соперник — «Автомобилист» из Екатеринбурга. Выходит, что болельщики сразу увидят уральское дерби.

Однако, не все так просто. В недавнем регламенте минспорта России, в котором ссылаются на указания Роспотребнадзора, сказано, во-первых, что болельщики должны присутствовать на матчах в защитных санитарных масках, а сами игроки и весь персонал команд постоянно проходить тесты на коронавирус (не менее, чем за три дня до начала игры). Кроме того, в КХЛ рекомендовали сократить число зрителей на трибунах, а также сделать все для того, чтобы на аренах соблюдалась социальная дистанция. Говорилось даже о том, что на трибуны смогут пускать до 10% зрителей. Правда, все здесь зависит от уровня эпидобстановки в регионах, решений самих клубов и постановлений местных властей.

Как бы там ни было, но чемпионат КХЛ стартует в положенные сроки. В связи с этим в СМИ уже обсуждают такой тезис, просочившийся из кабинетов КХЛ: «Руководство лиги на текущий момент не допускает возможности переносов матчей из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в клубах. В случае, если та или иная команда не сможет явиться на игру из-за большого количества заболевших, ей будет засчитываться техническое поражение со счетом 0:5». Лига пока не подтверждает такие изменения в регламент, но не исключено, что такое положение появится.

В этом сезоне участие в турнире не примет "Адмирал" из Владивостока - финансирование клуба дорого обходится региональному бюджету и спонсорам. Под вопросом также участие казахстанского "Барыса" - в республике сложная ситуация с корнавирусом, и не ясно позволят ли клубу проводить матчи в Казахстане.

Эксперты также считают, что не все так однозначно и с клубами, представляющие страны Европы. В любой момент границы могут закрыть и тогда, разумеется, ни о каких домашних и выездных матчах не может быть и речи. Словом, календарь это, конечно, хорошо, но к нему надо относиться со сдержанным оптимизмом и быть готовым к изменениям.

Кстати, с 23 по 27 августа в Челябинске пройдет традиционный Кубок губернатора. Кроме «Трактора» на турнире сыграют «Автомобилист», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Локомотив». Турнир, наверняка, станет своего рода репетицией при проведения спортивно-массовых мероприятий в режиме борьбы с коронавирусной инфекцией. Не исключено, что количество зрителей сократят, а всем, кто попадет на арену, будут выдавать защитные маски.

Календарь «Трактора» в регулярном чемпионате 2020/2021:

Сентябрь

3 сентября «Трактор» vs «Автомобилист»

6 сентября «Трактор» vs «Куньлунь Ред Стар».

8 сентября «Трактор» vs ХК «Сочи»

13 сентября «Локомотив» vs «Трактор»

15 сентября «Спартак» vs «Трактор»

17 сентября «Витязь» vs «Трактор»

20 сентября «Трактор» vs «Амур»

22 сентября «Трактор» vs «Северсталь»

24 сентября «Салават Юлаев» vs «Трактор»

27 сентября «Трактор» vs «Динамо» Минск

29 сентября ХК «Сочи» vs «Трактор»

Октябрь

1 октября «Динамо» Москва vs «Трактор»

7 октября «Трактор» vs «Куньлунь Ред Стар»

11 октября «Автомобилист» vs «Трактор»

13 октября «Ак Барс» vs «Трактор»

15 октября «Северсталь» vs «Трактор»

18 октября «Трактор» vs «Нефтехимик»

21 октября «Сибирь» vs «Трактор»

23 октября «Амур» vs «Трактор»

25 октября «Амур» vs «Трактор»

28 октября «Трактор» vs «Торпедо»

30 октября «Трактор» vs «Динамо» Рига

Ноябрь

1 ноября «Металлург» vs «Трактор»

10 ноября «Трактор» vs «Металлург»

12 ноября «Трактор» vs «Ак Барс»

14 ноября «Куньлунь Ред Стар» vs «Трактор»

16 ноября «Йокерит» vs «Трактор»

18 ноября СКА vs «Трактор»

22 ноября «Трактор» vs «Динамо» Москва

26 ноября «Трактор» vs «Автомобилист»

29 ноября «Нефтехимик» vs «Трактор»

Декабрь

1 декабря «Торпедо» vs «Трактор»

3 декабря «Динамо» Рига vs «Трактор»

5 декабря «Трактор» vs СКА

9 декабря «Трактор» vs «Йокерит»

11 декабря «Трактор» vs «Сибирь»

13 декабря «Трактор» vs «Барыс»

22 декабря «Автомобилист» vs «Трактор»

24 декабря «Нефтехимик» vs «Трактор»

26 декабря «Куньлунь Ред Стар» vs «Трактор»

28 декабря «Авангард» vs «Трактор»

Январь

6 января «Трактор» vs «Спартак»

8 января «Ак Барс» vs «Трактор»

10 января «Торпедо» vs «Трактор»

14 января «Трактор» vs «Витязь»

17 января «Трактор» vs «Локомотив»

19 января «Трактор» vs «Авангард»

21 января «Трактор» vs «Салават Юлаев»

26 января «Барыс» vs «Трактор»

28 января «Сибирь» vs «Трактор»

Февраль

1 февраля «Трактор» vs «Ак Барс»

3 февраля «Трактор» vs «Нефтехимик»

5 февраля «Трактор» vs «Амур»

7 февраля «Трактор» vs ЦСКА

16 февраля «Трактор» vs «Металлург»

18 февраля ЦСКА vs «Трактор»

20 февраля «Динамо» Минск vs «Трактор»

23 февраля «Трактор» vs «Сибирь»

25 февраля «Трактор» vs «Торпедо»

27 февраля «Металлург» vs «Трактор»

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