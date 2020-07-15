Кубок губернатора Челябинской области по хоккею 2020: расписание, состав участников

Пока не известно о том, пройдет ли Кубок губернатора со зрителями на трибунах в арене "Трактор".
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Ранее сообщалось, что в Кубке губернатора Челябинской области по хоккею 2020 на предсезонном турнире в Челябинске сыграют четыре команды: «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик». Но сегодня, 15 июля свое участие подтвердил еще один клуб — ярославский «Локомотив».
Турнир пройдёт с 23 по 27 августа на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова. Организаторы сообщают, что подробности билетной программы, в случае возможности проведения массовых мероприятий, будут объявлены дополнительно.
Расписание турнира (время местное)
23 августа
13:00 Локомотив — Автомобилист
17:00 Трактор — Сибирь
24 августа
15:00 Сибирь — Нефтехимик
19:00 Трактор — Локомотив
25 августа
15:00 Локомотив — Сибирь
19:00 Автомобилист — Нефтехимик
26 августа
15:00 Нефтехимик — Локомотив
19:00 Трактор — Автомобилист
27 августа
12:00 Сибирь — Автомобилист
19:00 Трактор — Нефтехимик
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ИСТОЧНИК KP.RU