Кубок губернатора Челябинской области по хоккею 2020: расписание, состав участников

Пока не известно о том, пройдет ли Кубок губернатора со зрителями на трибунах в арене "Трактор". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее сообщалось, что в Кубке губернатора Челябинской области по хоккею 2020 на предсезонном турнире в Челябинске сыграют четыре команды: «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик». Но сегодня, 15 июля свое участие подтвердил еще один клуб — ярославский «Локомотив».

Турнир пройдёт с 23 по 27 августа на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова. Организаторы сообщают, что подробности билетной программы, в случае возможности проведения массовых мероприятий, будут объявлены дополнительно.

Расписание турнира (время местное)

23 августа

13:00 Локомотив — Автомобилист

17:00 Трактор — Сибирь

24 августа

15:00 Сибирь — Нефтехимик

19:00 Трактор — Локомотив

25 августа

15:00 Локомотив — Сибирь

19:00 Автомобилист — Нефтехимик

26 августа

15:00 Нефтехимик — Локомотив

19:00 Трактор — Автомобилист

27 августа

12:00 Сибирь — Автомобилист

19:00 Трактор — Нефтехимик

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ИСТОЧНИК KP.RU