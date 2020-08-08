«Бегу и вспоминаю морковные грядки»: как живет легендарный марафонец из Челябинска, участник Олимпиады-80 Леонид Мосеев

В свои 67 Леонид Мосеев не мыслит дня без спорта Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Леонид Мосеев — единственный на сегодня спортсмен из Челябинской области, участвующий в знаменитой Олимпиаде-80. В свои 67 лет легкоатлет продолжает тренировки, несмотря на биопротез в сердце. Накануне Дня физкультурника он рассказал, как из деревенского мальчишки превратился в легендарного спортсмена, как соперник подарил ему кроссовки и почему спорт не воспитывает.

Давно замечено — многие именитые спортсмены родом из деревень и поселков. Так и Леонид Мосеев, Почетный гражданин Челябинска, легендарный советский марафонец, чемпион Европы, победитель различных мировых турниров, один из лучших отечественных марафонцев когда-либо участвующих в Олимпийских играх.

КОСИЛ, ПИЛИЛ, РУБИЛ, ТАСКАЛ

Родился в деревне Метлино, что недалеко от Озерска. В семье было семеро детей.

— За день, бывало так намотаешься. Косить, пилить, рубить, таскать — вот весь мой спорт практически до 7-8 класса. Тогда ведь наш совхоз снабжал продуктами всю закрытую «сороковку» (Челябинск-40, сейчас — Озерск, Прим. ред.). Помню, ходили работать на совхозное поле. Пусть и копеечку получали, но все равно — для семьи деньги нужны… Смотришь — морковное поле от тебя за горизонт уходит. Задача — рвать сорняки. Жара, бывало, за 30. И так целый день. Уже позже, когда бегал марафонские дистанции, постоянно вспоминал про эти морковные «грядки». Ловил себя на мысли — да, марафон «игрушки» по сравнению с такой пахотой, — вспоминает Мосеев.

Леонид Мосеев с лавровым венком победителя 25-километрового забега в Чехословакии (1974 год)

Это потом уже были громкие победы на мировой арене, признание. А в памяти всегда родной совхоз, большая семья. К спорту как раз подтолкнула сестра-близняшка Галина.

ВМЕСТО СЕКУНДОМЕРА — БУДИЛЬНИК

— Я хрупенький, а она поздоровее. Бывало зажмет мне шею локтем, и давит. Решил подкачаться. Между туалетом и сараем укрепил деревянную палку и начал подтягиваться. Сначала просто дергался, а потом дело пошло… Мне вообще нравилось бегать, прыгать. А моим первым тренером стала мама. Я просил ее засекать время, пока я наш квартал оббегаю. Она стояла на старте с домашним будильником, а я круги наматывал. Старался укладываться в две минуты. Потом где-то нашел два спортивных ядра, метательный легкоатлетический диск, даже молот соорудил — к ядру как-то веревку приспособил. И в поле толкал и метал эти снаряды. Во дворе даже с шестом прыгал: с какой-то полутораметровой палкой разбегался, упирался и плюхался в сено, — улыбается Леонид Мосеев.

В США, КАК В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ

Леонид Николаевич вспоминает, что после школы тяжело было отрываться «от маминой юбки». Сначала «провалил» сочинение при поступлении в пединститут. Поступил в магнитогорское педучилище. Но все к лучшему. Там уже начал серьезно заниматься легкой атлетикой. И всего через два года — в 1972-ом, попал в состав юниорской сборной страны и участвовал в первом матче команд СССР и США в Сокраменто (Калифорния).

Мосеев выигралмарафон на Спартакиаде народов СССР (1979 год)

— Это была моя первая поездка за границу. И сразу в США! Это, как полет в космос. Свой забег на 10 километров я выиграл у американцев. Тогда мы финишировали, взявшись за руки, с моим партнером по сборной Юрой Крайновым. Показали всему миру нашу солидарность. Тогда эта фотография облетела многие американские СМИ. У нас «засветилась» на обложке «Советского спорта». Мы одержали командную победу над американцами — делится впечатлениями Леонид Мосеев.

Та поездка для вчерашнего деревенского парнишки запала в память. Ведь первую нормальную спортивную форму тогда получил.

КРОССОВКИ ИЗ ШИПОВОК

Это сейчас спортсмены и физкультурники бед не знают с обувью. Под каждый вил спорта есть свои модели. На каждом углу продаются. А в то время, как вспоминает Леонид Николаевич, кроссовки — сплошная головная боль. Уже позже на Олимпиаде 1976 года в Монреале он нащупал лазейку. Вместе с опытными и «матерыми» легкоатлетами отправились к спонсорской палатке — к производителю спортивной обуви. Так, мол, и так — может, презентуете кроссовки? Там увидели, парней с нашивками «СССР» и сразу раздобрели. Всем дали по паре новой беговой обуви. А потом еще был подарок от японского марафонца, который подарил Мосееву свои кроссовки после финиша. А до этого, на первой своей марафонской дистанции в 1975 году Леонид бежал в шиповках, переделанных под кроссовки (подошву другую приклеили). Ступня так «слиплась» в кровь, что к финишу почти все ногти «слезли».

Чемпионы СССР 1977 года (слева-направо): Леонид Мосеев (10 км), Анатолий Ярош (ядро), Валерий Борзов (100 м), Марина Сидирова (400 м). Москва, «Лужники»

СГУЩЕНКА, КАК СЕЙЧАС КИЛО ИКРЫ

Нынче и со спортивным питанием никаких проблем. Углеводные энергетики, протеины, мультивитамины, Л-карнитин, смеси для укрепления связок и суставов в различных видах и дозировках. Чего только нет.

— Мы питались, в основном, тем, что удавалось достать. Помню, сижу в общежитии. Денег нет. Пошел к соседям. У них только сухари. Пожевал, запил водой и на тренировку. Всегда вспоминал, как мама рассказывала, что в войну они суп из лебеди варили... А обычно чай с сахаром или вареньем и печенюшки. Бывало, что на таком «питании» пробегали по 20-30 километров. Да, иногда давали талоны на питание, но они быстро заканчивались. И тут начиналось. Если вдруг находились деньги на сгущенку или тушенку или мясо по госценам (не на рынке), то это рай. Как сейчас килограмм красной икры «упадет», — вспоминает студенческие годы Леонид Николаевич.

Взрослые спортсмены тогда получали оклады в своих спортивных обществах, небольшие доплаты в сборной страны. Оклад примерно такой же, как у рядового советского человека 120-150 рублей. За пятое место на Олимпиаде-80 в Москве Мосеев получил 1500 рублей (по подсчетам один советский сейчас равен 220 рублям, что по сегодняшнему «курсу» примерно 330 тысяч рублей). Наш Олимпийский комитет тогда премировал тех спортсменов, которые вошли в первую шестерку.

— Неплохие были деньги. Но я даже не помню, на что потратил. Так разошлись. За победу на матче СССР — США и за «золото» чемпионата Европы получил по 430 рублей. Что-то неплохо перепало за первое место на чемпионате СССР… В 60-е годы в сборной страны блистал легендарный прыгун в высоту, олимпийский чемпион Валерий Брумель. Рассказывали, что как-то он привез в Союз из зарубежной поездки несколько чемоданов с махеровыми шарфами. Страшный дефицит тогда в СССР. Все продал. Этих денег ему хватило, чтобы купить подержанную «Волгу» и квартиру. Кто-то из наших тоже что-то продавал за бугром, выменивал, привозил какой-то дефицит. У меня так не получалось. Спорткомитет давал нам какие-то суточные, но они куда-то «уходили». На всякие забугорные «побрякушки», — смеется Мосеев.

БОЙКОТ НАДО ПРОЙТИ С ЧЕСТЬЮ

Про нынешний «бойкот» российской легкой атлетики со стороны международной федерации, международного Олимпийского комитета, когда едва ли не всех наших спортсменов сейчас отстранили от участия в зарубежных, стартах Леонид Николаевич филосовски замечает:

— Видимо, настало такое время и его нужно пережить. Все это проходящее. Легкая атлетика богата талантливыми людьми, и, как была «королевой спорта», так и остается. Надо пройти это испытание с честью… Даже весной, на карантине, на самоизоляции, и сейчас в режиме ограничений, без соревнований, кто «заряжен» бегать, тренироваться, тот продолжает усиленно заниматься. Ведь правильно говорят, спорт не воспитывает характер, а выявляет его. Главное — не терять веру в себя, в свои силы. Любить спорт и оставаться человеком. День физкультурника, который отмечается 8 августа, как раз и призван беречь и такие ценности.

Олимпийский чемпион по марафону Фрэнк Шортер дарит Мосееву ковбойскую шляпу, США (1994 год)

Помню, после того, как на Олимпиаде-80 в Москве я не попал в число призеров, занял пятое место, была какая-то опустошенность. Я без сил вышел со стадиона. Сел около осветительной мачты на травку, опустил голову. Тут меня кто-то из проходящих мимо туристом «разбудил»: «извините, вы Мосеев». Понимаю голову: да, есть такой. «Оставьте, пожалуйста, автограф», и протягивают плакат московской Олимпиады. Для меня это был, как глоток свежего воздуха. Я понял, что жизнь продолжается.

Представление сильнейших участников в Японии (1982 год)

С ПРОТЕЗОМ В СЕРДЦЕ

Сейчас Леонид Николаевич работает тренером в спортобществе «Динамо» и спортивной школе по легкой атлетике, кстати, названной его именем. Воспитал много спортсменов-разрядников, кандидатов, мастеров спорта. Говорит, что и сейчас не теряет форму. В день проходит минимум по 5-10 километров. Держит себя в боевом весе — ни одного лишнего килограмма. Кстати, 10 лет назад ему сделали операцию на сердце. Смеется: «теперь я со свиньей породнился». Сердечный клапан заменили на биопротез, в качестве которого был использован такой же орган свиньи. Такие операции давно и успешно делают в России, идеально подгоняя орган животного под человеческий.

Леонид Мосеев считает, что спорт не воспитывает, а выявляет характер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОСЬЕ «КП»

Леонид Николаевич Мосеев. 67 лет. Призер и победитель чемпионатов СССР, Спартакиад народов СССР, трехкратный победитель матчей СССР — США (стайерские дистанции, марафон). Победитель и призер Всемирной универсиады, Кубка Европы (5000, 10000 метров), призер чемпионата мира по кроссу. Участник Олимпийских игр 1976 и 1980 года (7 и 5 места). Почетный гражданин Челябинска.

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