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«Бегу и вспоминаю морковные грядки»: как живет легендарный марафонец из Челябинска, участник Олимпиады-80 Леонид Мосеев

Парень из деревни добился успеха в мировом спорте и не бросил тренировки даже с протезом в сердце
Алексей МикушинАлексей МикушинАлексейМикушин
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В свои 67 Леонид Мосеев не мыслит дня без спорта

В свои 67 Леонид Мосеев не мыслит дня без спорта

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Леонид Мосеев — единственный на сегодня спортсмен из Челябинской области, участвующий в знаменитой Олимпиаде-80. В свои 67 лет легкоатлет продолжает тренировки, несмотря на биопротез в сердце. Накануне Дня физкультурника он рассказал, как из деревенского мальчишки превратился в легендарного спортсмена, как соперник подарил ему кроссовки и почему спорт не воспитывает.

Давно замечено — многие именитые спортсмены родом из деревень и поселков. Так и Леонид Мосеев, Почетный гражданин Челябинска, легендарный советский марафонец, чемпион Европы, победитель различных мировых турниров, один из лучших отечественных марафонцев когда-либо участвующих в Олимпийских играх.

КОСИЛ, ПИЛИЛ, РУБИЛ, ТАСКАЛ

Родился в деревне Метлино, что недалеко от Озерска. В семье было семеро детей.

— За день, бывало так намотаешься. Косить, пилить, рубить, таскать — вот весь мой спорт практически до 7-8 класса. Тогда ведь наш совхоз снабжал продуктами всю закрытую «сороковку» (Челябинск-40, сейчас — Озерск, Прим. ред.). Помню, ходили работать на совхозное поле. Пусть и копеечку получали, но все равно — для семьи деньги нужны… Смотришь — морковное поле от тебя за горизонт уходит. Задача — рвать сорняки. Жара, бывало, за 30. И так целый день. Уже позже, когда бегал марафонские дистанции, постоянно вспоминал про эти морковные «грядки». Ловил себя на мысли — да, марафон «игрушки» по сравнению с такой пахотой, — вспоминает Мосеев.

Леонид Мосеев с лавровым венком победителя 25-километрового забега в Чехословакии (1974 год)

Леонид Мосеев с лавровым венком победителя 25-километрового забега в Чехословакии (1974 год)

Это потом уже были громкие победы на мировой арене, признание. А в памяти всегда родной совхоз, большая семья. К спорту как раз подтолкнула сестра-близняшка Галина.

ВМЕСТО СЕКУНДОМЕРА — БУДИЛЬНИК

— Я хрупенький, а она поздоровее. Бывало зажмет мне шею локтем, и давит. Решил подкачаться. Между туалетом и сараем укрепил деревянную палку и начал подтягиваться. Сначала просто дергался, а потом дело пошло… Мне вообще нравилось бегать, прыгать. А моим первым тренером стала мама. Я просил ее засекать время, пока я наш квартал оббегаю. Она стояла на старте с домашним будильником, а я круги наматывал. Старался укладываться в две минуты. Потом где-то нашел два спортивных ядра, метательный легкоатлетический диск, даже молот соорудил — к ядру как-то веревку приспособил. И в поле толкал и метал эти снаряды. Во дворе даже с шестом прыгал: с какой-то полутораметровой палкой разбегался, упирался и плюхался в сено, — улыбается Леонид Мосеев.

В США, КАК В КОСМОС ПОЛЕТЕТЬ

Леонид Николаевич вспоминает, что после школы тяжело было отрываться «от маминой юбки». Сначала «провалил» сочинение при поступлении в пединститут. Поступил в магнитогорское педучилище. Но все к лучшему. Там уже начал серьезно заниматься легкой атлетикой. И всего через два года — в 1972-ом, попал в состав юниорской сборной страны и участвовал в первом матче команд СССР и США в Сокраменто (Калифорния).

Мосеев выигралмарафон на Спартакиаде народов СССР (1979 год)

Мосеев выигралмарафон на Спартакиаде народов СССР (1979 год)

— Это была моя первая поездка за границу. И сразу в США! Это, как полет в космос. Свой забег на 10 километров я выиграл у американцев. Тогда мы финишировали, взявшись за руки, с моим партнером по сборной Юрой Крайновым. Показали всему миру нашу солидарность. Тогда эта фотография облетела многие американские СМИ. У нас «засветилась» на обложке «Советского спорта». Мы одержали командную победу над американцами — делится впечатлениями Леонид Мосеев.

Та поездка для вчерашнего деревенского парнишки запала в память. Ведь первую нормальную спортивную форму тогда получил.

КРОССОВКИ ИЗ ШИПОВОК

Это сейчас спортсмены и физкультурники бед не знают с обувью. Под каждый вил спорта есть свои модели. На каждом углу продаются. А в то время, как вспоминает Леонид Николаевич, кроссовки — сплошная головная боль. Уже позже на Олимпиаде 1976 года в Монреале он нащупал лазейку. Вместе с опытными и «матерыми» легкоатлетами отправились к спонсорской палатке — к производителю спортивной обуви. Так, мол, и так — может, презентуете кроссовки? Там увидели, парней с нашивками «СССР» и сразу раздобрели. Всем дали по паре новой беговой обуви. А потом еще был подарок от японского марафонца, который подарил Мосееву свои кроссовки после финиша. А до этого, на первой своей марафонской дистанции в 1975 году Леонид бежал в шиповках, переделанных под кроссовки (подошву другую приклеили). Ступня так «слиплась» в кровь, что к финишу почти все ногти «слезли».

Чемпионы СССР 1977 года (слева-направо): Леонид Мосеев (10 км), Анатолий Ярош (ядро), Валерий Борзов (100 м), Марина Сидирова (400 м). Москва, «Лужники»

Чемпионы СССР 1977 года (слева-направо): Леонид Мосеев (10 км), Анатолий Ярош (ядро), Валерий Борзов (100 м), Марина Сидирова (400 м). Москва, «Лужники»

СГУЩЕНКА, КАК СЕЙЧАС КИЛО ИКРЫ

Нынче и со спортивным питанием никаких проблем. Углеводные энергетики, протеины, мультивитамины, Л-карнитин, смеси для укрепления связок и суставов в различных видах и дозировках. Чего только нет.

— Мы питались, в основном, тем, что удавалось достать. Помню, сижу в общежитии. Денег нет. Пошел к соседям. У них только сухари. Пожевал, запил водой и на тренировку. Всегда вспоминал, как мама рассказывала, что в войну они суп из лебеди варили... А обычно чай с сахаром или вареньем и печенюшки. Бывало, что на таком «питании» пробегали по 20-30 километров. Да, иногда давали талоны на питание, но они быстро заканчивались. И тут начиналось. Если вдруг находились деньги на сгущенку или тушенку или мясо по госценам (не на рынке), то это рай. Как сейчас килограмм красной икры «упадет», — вспоминает студенческие годы Леонид Николаевич.

Взрослые спортсмены тогда получали оклады в своих спортивных обществах, небольшие доплаты в сборной страны. Оклад примерно такой же, как у рядового советского человека 120-150 рублей. За пятое место на Олимпиаде-80 в Москве Мосеев получил 1500 рублей (по подсчетам один советский сейчас равен 220 рублям, что по сегодняшнему «курсу» примерно 330 тысяч рублей). Наш Олимпийский комитет тогда премировал тех спортсменов, которые вошли в первую шестерку.

— Неплохие были деньги. Но я даже не помню, на что потратил. Так разошлись. За победу на матче СССР — США и за «золото» чемпионата Европы получил по 430 рублей. Что-то неплохо перепало за первое место на чемпионате СССР… В 60-е годы в сборной страны блистал легендарный прыгун в высоту, олимпийский чемпион Валерий Брумель. Рассказывали, что как-то он привез в Союз из зарубежной поездки несколько чемоданов с махеровыми шарфами. Страшный дефицит тогда в СССР. Все продал. Этих денег ему хватило, чтобы купить подержанную «Волгу» и квартиру. Кто-то из наших тоже что-то продавал за бугром, выменивал, привозил какой-то дефицит. У меня так не получалось. Спорткомитет давал нам какие-то суточные, но они куда-то «уходили». На всякие забугорные «побрякушки», — смеется Мосеев.

БОЙКОТ НАДО ПРОЙТИ С ЧЕСТЬЮ

Про нынешний «бойкот» российской легкой атлетики со стороны международной федерации, международного Олимпийского комитета, когда едва ли не всех наших спортсменов сейчас отстранили от участия в зарубежных, стартах Леонид Николаевич филосовски замечает:

— Видимо, настало такое время и его нужно пережить. Все это проходящее. Легкая атлетика богата талантливыми людьми, и, как была «королевой спорта», так и остается. Надо пройти это испытание с честью… Даже весной, на карантине, на самоизоляции, и сейчас в режиме ограничений, без соревнований, кто «заряжен» бегать, тренироваться, тот продолжает усиленно заниматься. Ведь правильно говорят, спорт не воспитывает характер, а выявляет его. Главное — не терять веру в себя, в свои силы. Любить спорт и оставаться человеком. День физкультурника, который отмечается 8 августа, как раз и призван беречь и такие ценности.

Олимпийский чемпион по марафону Фрэнк Шортер дарит Мосееву ковбойскую шляпу, США (1994 год)

Олимпийский чемпион по марафону Фрэнк Шортер дарит Мосееву ковбойскую шляпу, США (1994 год)

Помню, после того, как на Олимпиаде-80 в Москве я не попал в число призеров, занял пятое место, была какая-то опустошенность. Я без сил вышел со стадиона. Сел около осветительной мачты на травку, опустил голову. Тут меня кто-то из проходящих мимо туристом «разбудил»: «извините, вы Мосеев». Понимаю голову: да, есть такой. «Оставьте, пожалуйста, автограф», и протягивают плакат московской Олимпиады. Для меня это был, как глоток свежего воздуха. Я понял, что жизнь продолжается.

Представление сильнейших участников в Японии (1982 год)

Представление сильнейших участников в Японии (1982 год)

С ПРОТЕЗОМ В СЕРДЦЕ

Сейчас Леонид Николаевич работает тренером в спортобществе «Динамо» и спортивной школе по легкой атлетике, кстати, названной его именем. Воспитал много спортсменов-разрядников, кандидатов, мастеров спорта. Говорит, что и сейчас не теряет форму. В день проходит минимум по 5-10 километров. Держит себя в боевом весе — ни одного лишнего килограмма. Кстати, 10 лет назад ему сделали операцию на сердце. Смеется: «теперь я со свиньей породнился». Сердечный клапан заменили на биопротез, в качестве которого был использован такой же орган свиньи. Такие операции давно и успешно делают в России, идеально подгоняя орган животного под человеческий.

Леонид Мосеев считает, что спорт не воспитывает, а выявляет характер

Леонид Мосеев считает, что спорт не воспитывает, а выявляет характер

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОСЬЕ «КП»

Леонид Николаевич Мосеев. 67 лет. Призер и победитель чемпионатов СССР, Спартакиад народов СССР, трехкратный победитель матчей СССР — США (стайерские дистанции, марафон). Победитель и призер Всемирной универсиады, Кубка Европы (5000, 10000 метров), призер чемпионата мира по кроссу. Участник Олимпийских игр 1976 и 1980 года (7 и 5 места). Почетный гражданин Челябинска.

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