В Курганской области уничтожили базу данных с информацией о жителях

Цифровые пропуска действовали почти два месяца. Фото: правительство Курганской области

В Курганской области уничтожили база данных, которая была составлена из информации цифровых пропусков жителей. Об этом сообщили в правительстве региона.

Система была разработана специально для режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В апреле в Курганской области ввели цифровые пропуска. Жители отправляли номер паспорта и цифровой код с указанием цели выхода из дома. Выйти на улицу им можно было только после получения разрешения на сайте или через смс.

В города сразу же пошли разговоры о том. что база данных может быть использована и для других целей, например, слежки за людьми. Власти уверяют, что никакой опасности, в том числе утечки данных, не было.

— Факт уничтожения всех личных данных зафиксировали в своем акте члены специально созданной комиссии при Департаменте информационных технологий и цифрового развития Курганской области, — прокомментировали в правительстве.

Сейчас на сайте указано, что система выдачи цифровых пропусков уже не действует

База данных оказалась весом в 155 МБ. В ней были сведения о 343 409 выданных цифровых пропусках жителей, с указанием времени, даты выдачи, номера паспорта, цифрового кода цели выхода из дома.

В пресс-службе правительства еще раз подчеркнули, что за все время ограничений случаев незаконного использования сведений не зафиксировано.

В Челябинской области в середине апреля так же была презентована система спецпропусков, но вводить ее не стали.

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