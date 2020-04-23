23 Апр 2020 2020-04-23T09:35:03+03:00

Областные власти разработали цифровые пропуска в Челябинске в период самоизоляции: введут ли в регионе по примеру Москвы?

Изменить размер текста: A A

Цифровые пропуска в Челябинске в период самоизоляции: введут ли в регионе по примеру Москвы? На этот вопрос сегодня, 23 апреля, во время брифинга ответил вице-губернатор Челябинской области Виктор Мамин.

— Сегодня я презентую версию. Цифровой пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, — рассказал заместитель главы региона.

Для получения пропуска запрашиваются личные данные и задаются два вопроса — нет ли симптомов заболевания и не был ли человек за границей. Южноуральцам нужно будет выбрать четыре цели для передвижения:

— работа: такой пропуск будет выдаваться один раз и действовать до определенного распоряжения;

— посещение больницы: такой пропуск будет выдаваться один раз в день на восемь часов;

— смена места самоизоляции: получить этот пропуск можно будет два раза в неделю. Срок действия — три часа с момента подачи заявки;

— поездка в личных целях. Оформить такой пропуск можно будет три раза в неделю сроком действия на три часа с момента подачи.

По словам Виктора Мамина, отдельные пропуска для детей не планируются. При этом изменятся пропуска для работающих людей. В справке от работодателя нужно будет указывать ФИО, ИНН, название предприятия и вид деятельности, а при передвижении на личном транспорте — госномер. Разрешение на передвижения смогут получить и сопровождающие — это новая категория, которой нет в других регионах.

Виктор Мамин подчеркнул, что введение спецпропусков будет зависеть от распространения заболеваемости коронавирусом в Челябинской области.

В середине апреля губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что система спецпропусков уже разработана. По его словам, она простая и прозрачная, с возможностью смену в пропуске места изоляции и упрощенным порядком получения для пенсионеров. Пропуска планировалось вводить после 19 апреля при продлении режима всеобщей самоизоляции, но этого сделано не было.

Пока режим всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса объявлен до 30 апреля. Всего в Челябинской области было зафиксировано 173 случая заражения коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На днях в Челябинске с помощью комплекса биометрического контроля обнаружили нарушительницу 14-дневного карантина. Камера, установленная в торговом комплексе, вычислила в толпе 20-летнюю девушку, которой запрещалось покидать пределы дома. Суд уже вынес решение о штрафе (подробнее).

16 апреля сотрудники полиции устроили ночную облаву возле памятника Курчатову, где собрались молодые люди. На нарушителей режима составили административные протоколы. Губернатор Алексей Текслер заявил, что это не было запланированным рейдом (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

ИСТОЧНИК KP.RU