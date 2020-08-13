Выпила уксус: хирурги сшили новый желудок двухлетней девочке из Челябинской области

Операция по созданию нового желудка растянулась на несколько часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два месяца врачи Челябинской областной детской больницы выхаживали малышку, которая выпила уксус. Большую часть лечения девочка провела в реанимации.

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Бутылек с 70-процентной эссенцией двухлетняя Таисия нашла на кухне и, пока не видели близкие, наглоталась отравы. Когда девочка поняла, что это больно и горько, она пыталась выплюнуть уксус и разлила его остатки себе на одежду.

По словам медиков, при отравлении уксусной кислотой дети практически не погибают. В отличие от взрослых, которые выпивают кислоту преднамеренно, у малышей включается защитный механизм — они стараются выплюнуть уксус. И дальше глотки он проходит. Но Таисия отхлебнула довольно много. У девочки пострадали пищевод и желудок.

ВМЕСТО ЖЕЛУДКА — СПЛОШНОЙ РУБЕЦ

Сначала Таю отправили в ожоговый центр, а потом — в детскую областную больницу. Врачи этой клиники уже сталкивались с подобным, но малышку в таком тяжелом состоянии им предстояло выхаживать в первый раз.

— Обычно такие дети поступают с выраженной интоксикацией организма. В любой момент у них могут отказать почки. Несколько дней мы боролись за них. Неделю девочка находилась на искусственной вентиляции легких. А потом стали думать, как спасать желудок, — говорит главный детский реаниматолог Челябинской области Елена Грицкова.

Чтобы девочка могла питаться, сорок дней ей вводили жидкую пищу прямо в кишечник. Врачи надеялись, что желудок еще восстановится и его удастся спасти. Однако он превратился в сплошной рубец и «запаялся» в нижней части. Тогда челябинские доктора пошли на крайние меры и удалили желудок Таисии, а потом сформировали ей новый орган. Желудок сделали из тонкой кишки.

ВРАЧАМ ПОМОГ КОЛЛЕГА ИЗ КИТАЯ

В Челябинской области такую операцию впервые выполнили ребенку. На смелый шаг решились главный детский хирург Челябинской области Николай Ростовцев и заведующий детским хирургическим отделением ЧОДКБ Максим Ядыкин.

— Я впервые выполнял тотальную резекцию желудка ребенку. Помогли советы друга, специалиста по таким операциям, с которым я познакомился в Китае. Так что я был готов, — признается Ростовцев.

После операции Тая неделю провела в реанимации — набиралась сил и заново училась кушать. Медики говорят, что малышка отлично справилась с этой задачей.

Сейчас Таисия уже вернулась домой. Все надеются: в будущем она забудет о своей детской ошибке.

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