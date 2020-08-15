«Это мой собственный голос»: на Кировке челябинский певец исполняет песни один в один, как Киркоров

Вокалист Челябинской филармонии вышел выступать на Кировку. Фото: instagram.com/fkirkorov/ Фото: Ангелина ЗАКИРОВА

Гуляя по Кировке, читатели КП-Челябинск услышали хиты отечественной эстрады, которые исполняет подозрительно знакомый голос.

— Сначала подумала, что Филипп Киркоров дает концерт посреди улицы. Очень голос похож, — рассказала читательница «Комсомолки».

Наш журналист нашла челябинского Киркорова. Им оказался молодой вокалист филармонии Алексей Ковин.

— Я начал петь с самого детства, с 5 лет. Все началось с садика и дальше музыкальная школа, спецшкола, колледж и вуз. Вот уже 15 лет я пою. Сейчас учусь на дирижера в ЮУрГИИ имени Чайковского.

«Я НЕ ЛЮБИТЕЛЬ ПАРОДИЙ»

Удивленные прохожие останавливаются, услышав знакомый голос, и начинают спорить — кто поет: сам Киркоров из колонки или артист на Кировке. Сам же Алексей уверяет, что не подражает Киркорову.

— Это все от природы. Многие говорят, что где-то похож голос, где-то внешность. Я не стремлюсь к этому. Я сам не любитель пародий. Есть краска в голосе, которая похожа. Это не подражание, — рассказал Алексей. — А к Киркорову хорошо отношусь. Замечательный мужчина, который знает себе цену. Очень трудолюбивый, работает 24 на 7. Этому нужно поучиться, как выдержать такой ритм. Когда живьем поет, нет вопрос к нему, как к профессионалу. В этом он действительно король.

— Мы специально выбираем те песни, которые больше подходят голосу Алексея. У него есть определенный репертуар, и на уступки заказчиков мы не идем (только в качестве исключения), — объясняет продюсер и директор Алексея Ираклий.

«КОЛЛЕГАМ СТЫДНО»

Два года Алексей выступает в филармонии, и сейчас должен был поехать на гастроли, но коронавирус спутал все планы. Артист, скучая по выступлениям, решил выйти на сцену под открытым небом — пешеходную Кировку.

— Мы артисты не можем без сцены и зрителей, — объясняет Алексей в разговоре с журналистом КП-Челябинск.

— Мы обошли почти все заведения на Кировке, но остановились здесь [в самом центре], потому что это место лучше всего подходит Алексею. Его коллеги не выступают на улице, может, считают, что стыдно или недостойно. Не знаю, — поделился Ираклий.

«ОНА ПОКАЗЫВАЛА СВОЕ НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ»

На сцене из тротуарной плитки Алексей держится уверено. Тем не менее, на Кировке молодой исполнитель, как магнит, притягивает к себе неоднозначных личностей.

— Конечно, мешают иногда, но я стараюсь не обращать внимания, — уверяет Алексей.

Гуляющие кружат вокруг челябинского Киркорова. Молодой человек в шляпе и с фингалом под обоими глазами пришел на выступление самым первым и лег, словно Роза из «Титаника». Следом подтянулся второй. Как на флейту крысолова, пришел третий и четвертый. Все два часа бродячий поклонник отгонял собратьев, чтобы те не мешали артисту.

А не совсем трезвую даму настолько вдохновили песни о любви, что она начала раздеваться. Правда, откровенные танцы горожанки никто не оценил.

— Я издалека заметил, как она идет. Видно же, что она пьяна, показывала всем свое нижнее белье, задирала подол. Просто не надо обращать внимание на таких, — говорит Алексей.

После пары песен благодарные слушатели положили купюры по 100 и 50 рублей, а кто-то даже перевел на банковскую карту.

— Мы выступаем на благотворительных началах и никакую сумму не назначаем. Каждый желающий подает, у кого 50 рублей, у кого 100. Мы артисты просто жить без этого не можем. Это наша работа, — рассказывает молодой исполнитель. — Около 2,5 тыс. рублей получается заработать на каждого из нашей группы.

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОЦЕНИЛИ»

Как и всех артистов, у Алексея есть хейтеры. И это не просто малолетки, строчащие ядовитые комментарии. Это улица. Здесь все серьезнее.

— Нас даже пытались выгнать. Подходят какие-то люди, подставляют прибор к колонкам, а потом показывают, что якобы уровень шума превышен, обещают пожаловаться на нас. К любой машине тоже можно подставить такой прибор, и тоже будут превышения. Но этот аппарат должен быть лицензированный, — говорит Ираклий. — Либо это конкуренты, либо просто недоброжелатели. Зато с полицией проблем нет. Они проезжают здесь и показывают большой палец, что им нравится.

Алексей и Ираклий ждут, что в сентябре откроют концертные залы, люди будут приходить на вечера, начнутся корпоративы и свадьбы, тогда пойдут заказы. Правда, тогда времени радовать прохожих уже не будет.

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