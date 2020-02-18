Филипп Киркоров нашел в Челябинске своего двойника

Шестилетние двойняшки Назар и Зара Бабаевы — фанаты Филиппа Киркорова, знают его песни наизусть. Вместе с мамой 17 февраля они посетили концерт любимого артиста в родном Челябинске. Когда дети вышли на сцену подарить цветы, король поп-музыки поразился — Назар как две капли воды похож на него в детстве.

Филипп Киркоров нашел двойника в Челябинске.

Сходство Назара с Филиппом Киркоровым родные заметили еще в раннем детстве. Мама даже звала артиста стать крестным: она написала ему письмо, но оно так и осталось без ответа. Кстати, крестили мальчика под именем Филипп.

Мальчик принес кумиру букет синих роз. Ольга Мелиоранская.

Когда семья пришла на концерт, многие заметили сходство. Люди шептались: двойник или сын.

— Мы купили самые дешевые билеты. Места на балконе стоили 4000 рублей. В конце шоу мы спустились к сцене, чтобы вручить цветы и попросить автографы. Филипп Бедросович заулыбался, увидев Назара, — рассказала КП-Челябинск мама мальчика Ольга Мелиоранская.

После концерта семья подошла за автографами и попросились сделать фото.

— Я попросила охранника сфотографировать детей с Филиппом Киркоровым. Он сказал: «Пошлите все вместе». Очень мило пообщались. Артист оказался совсем не пафосный. Он угостил детей фруктами и конфетами, пригласил на другие концерты. И, конечно, оценил сходство, сказав, что Назар напомнил его самого в детстве, — добавила мама.

Назар и Зара побывали в гримерке Филиппа Киркорова. Фото: Ольга Мелиоранская.

Дети Филиппа Киркорова чуть старше челябинских двойняшек - им по 8 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист подписался на инстаграм Назара и его сестры. Про Зару мы уже писали. Она участвовала в конкурсе «Самая красивая девочка России». Но организаторы заблокировали ее анкету, когда она стала выбиваться в лидеры. Все потому что у девочки ДЦП. Несмотря на диагноз Зара очень активный ребенок. Она поет и играет на пианино, занимается иппотерапией и скалолазанием в секциях для особенных ребят.

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