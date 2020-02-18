2020-02-18T17:57:57+03:00
Общество

Филипп Киркоров нашел в Челябинске своего двойника

Шестилетний Назар как две капли воды похож на артиста в детстве [фото, видео]
Валентина ВАГАНОВАИрина Фадюшина
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Сходство определенно есть.Сходство определенно есть.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Шестилетние двойняшки Назар и Зара Бабаевы — фанаты Филиппа Киркорова, знают его песни наизусть. Вместе с мамой 17 февраля они посетили концерт любимого артиста в родном Челябинске. Когда дети вышли на сцену подарить цветы, король поп-музыки поразился — Назар как две капли воды похож на него в детстве.

Филипп Киркоров нашел двойника в Челябинске.

Сходство Назара с Филиппом Киркоровым родные заметили еще в раннем детстве. Мама даже звала артиста стать крестным: она написала ему письмо, но оно так и осталось без ответа. Кстати, крестили мальчика под именем Филипп.

Мальчик принес кумиру букет синих роз. Ольга Мелиоранская.

Мальчик принес кумиру букет синих роз. Ольга Мелиоранская.

Когда семья пришла на концерт, многие заметили сходство. Люди шептались: двойник или сын.

— Мы купили самые дешевые билеты. Места на балконе стоили 4000 рублей. В конце шоу мы спустились к сцене, чтобы вручить цветы и попросить автографы. Филипп Бедросович заулыбался, увидев Назара, — рассказала КП-Челябинск мама мальчика Ольга Мелиоранская.

После концерта семья подошла за автографами и попросились сделать фото.

— Я попросила охранника сфотографировать детей с Филиппом Киркоровым. Он сказал: «Пошлите все вместе». Очень мило пообщались. Артист оказался совсем не пафосный. Он угостил детей фруктами и конфетами, пригласил на другие концерты. И, конечно, оценил сходство, сказав, что Назар напомнил его самого в детстве, — добавила мама.

Назар и Зара побывали в гримерке Филиппа Киркорова. Фото: Ольга Мелиоранская.

Назар и Зара побывали в гримерке Филиппа Киркорова. Фото: Ольга Мелиоранская.

Дети Филиппа Киркорова чуть старше челябинских двойняшек - им по 8 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дети Филиппа Киркорова чуть старше челябинских двойняшек - им по 8 лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Артист подписался на инстаграм Назара и его сестры. Про Зару мы уже писали. Она участвовала в конкурсе «Самая красивая девочка России». Но организаторы заблокировали ее анкету, когда она стала выбиваться в лидеры. Все потому что у девочки ДЦП. Несмотря на диагноз Зара очень активный ребенок. Она поет и играет на пианино, занимается иппотерапией и скалолазанием в секциях для особенных ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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