Незнакомец из Польши спас от гибели девочку из Челябинской области

Сейчас Алине уже девять лет. Она мечтает пойти, наконец, в настоящую школу. Фото: из семейного архива.

Все началось с банальной ветрянки. Маленькая Алина переболела ею накануне четвертого дня рождения и вернулась в садик. Но из детского коллектива девочка возвращалась усыпанная синяками.

«СИНЯКИ НА ТЕЛЕ, И КРОВЬ ИДЕТ НОСОМ»

— То на ногах синяки, то на ручках. То следы крови на платьице. Воспитатель мне говорит: кровь была из носа. Я Алину пытала: ты стукнулась? Тебя побили? А она отрицает, — рассказывает мама девочки Светлана Марфийчук.

К доктору девочку повели, когда смуглая кожа Алины приобрела желтоватый оттенок. Анализы показали низкий гемоглобин, низкие тромбоциты. Семью направили к доктору-гематологу в детскую областную больницу. И там Светлана услышала страшный анализ «апластическая анемия». Костный мозг очень плохо справляется с образованием эритроцитов и других составляющих крови. Состояние представляет угрозу для жизни. Оно очень опасное, как и рак.

«ЛЕКАРСТВАМИ НА НОГИ НЕ ПОСТАВИТЬ»

Почти три года жизнь Алины поддерживали при помощи донорской крови. Девочка курсами принимала лекарственные препараты, но ни один из них не помог.

— Дочка жила с катетером в вене. Ей постоянно ставили капельницы, брали кровь на анализ. Но тяжелее этих манипуляций была изоляция от привычного мира. Мы постоянно сидели дома, а на улице ходили в маске, чтобы не подцепить инфекции, — продолжает Светлана.

Московские врачи заявили, что лекарствами девочку на ноги не поставишь — необходим донор костного мозга. В России такое донорство развито очень слабо, а реестр доноров стволовых клеток маленький. Никого совместимого с девочкой в нашей стране не нашли. Донором для Алины стал молодой парень из Польши. О нем известно, что живет он в Варшаве.

У золотой рыбки Алина и мама просят только здоровья. Фото: из архива семьи.

— Донорство костного мозга очень развито во всей Европе, в Америке. При этом именно в Польше часто находят доноров российским детям. Видимо, братья-поляки все же ближе нам по фенотипу, — рассказала куратор семьи из благотворительного фонда «Искорка» Татьяна Просвирина.

«ОЧЕНЬ РАССТРОИЛАСЬ, КОГДА ОБЛЫСЕЛА»

В сентябре 2018 года семилетней Алине сделали переливание стволовых клеток в одной из клиник Екатеринбурга. Лечение стало возможным благодаря фонду «Подари жизнь»: именно эта организация оплатила расходы на поиск и транспортировку донорского материала.

— Трансплантация словно обычное переливание, но в стерильном боксе. Перед этим нам делали химию и облучение, чтобы подавить собственный иммунитет. Тяжелее всего Алина перенесла потерю волос. Она очень расстроилась, когда облысела. Еще очень боялась ночевать одна в боксе. Но врачи разрешили мне ставить на ночь у двери свою раскладушку. А сама пересадка далась легко, — рассказывает Светлана.

«ПРОСИМ ЗДОРОВЬЯ У ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

Через несколько недель стало понятно, что клетки донора прижились и работают за Алину. Уже два года у девочки не было рецидивов.

Вместе с мамой и репетитором Алина закончила первый класс. Она мечтает скорее пойти в настоящую школу, завести друзей. Увы, вмешался коронавирус. Пока девочка будет учиться дома.

— Недавно мы купили Алине золотую рыбку. Желание у нас одно — никогда не болеть. И еще очень хочется найти нашего донора из Варшавы, сказать спасибо. Он подарил нам второй день рождения, — говорит мама девочки.

С точки зрения медицины, Алина будет здоровой, если ее болезнь не проявит себя в течение пяти лет. На днях истечет анонимный срок донорства: при желании русская девочка и поляк смогут раскрыть свои имена и пообщаться. А пока семья благодарит спасителя через «Комсомольскую правду».

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