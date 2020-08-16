Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 августа 2020: как будут работать школы во время пандемии

Свежие новости о коронавирусе в Челябинской области
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Похоже, динамика заболеваемости коронаирусом в Челябинской области пошла на спад. На утро 17 августа зарегистрировали 78 новых случаев заражения. Всего 13299 человек заболели коронавирусом, 3456 из них находятся под наблюдением врачей.
Инфографика: Яндекс.
За минувший день выписали еще 34 пациента. Итого, 9494 южноуральцев переболели COVID-19.
Новый день принес еще четыре новых жертвы. У всех погибших корнавирус был сопутствующим заболеванием:
— пациент, 71 год: постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь ;
— пациент, 82 года: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз;
— пациентка, 92 года: острый инфаркт миокарда;
— пациентка, 68 лет: рак, гипертоническая болезнь.
Инфографика: коронавирус74.рф
Коронавирус в Челябинске
Челябинск остается лидером по количеству заболевавших коронавирусом в области. В городе выявили 5551 сраженного (+31 за сутки), 1540 из них находятся на лечении.
Коронавирус и школа
Уже через две недели начинается новый учебный год, и школьники вернутся к очной форме обучения. Однако в регионе около 60% учебных заведений (25 тыс.) подготовились к началу занятий. Другие тоже должны подтянуться к сентябрю.
А как будут проходить уроки в условиях коронавирусной инфекции в эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказала замминистра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.
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