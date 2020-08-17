45 дней в ковидном роддоме: матери троих детей пришлось заново учиться дышать и ходить

Долгожданная беременность могла закончится трагедией из-за коронавируса, но врачи сделали все возможное, чтобы спасти малыша и маму. Личный архив героя публикации, 31tv.ru, Ольга Семенюк (коллаж)

34-летняя беременная Эмилия (имя по просьбе героини материала изменено. — Прим. автора) из Магнитогорска пережила тяжелейшую ковидную пневмонию с тотальным поражением легких, дышала с помощью сложного оборудования, заново училась есть и ходить. За ее жизнь врачи роддома челябинской областной клинической больницы №2 боролись 45 дней, из которых больше месяца она находилась на ИВЛ. Сейчас все позади, и теперь она мечтает лишь об одном — поскорее оказаться дома, обнять двух маленьких дочек и впервые в жизни взять на руки долгожданного новорожденного сына.

Эмилия заболела в конце июня на 33 неделе беременности. Начался сильный кашель, поднялась небольшая температура — 37,5. Женщина думала, что просто простыла, и сначала не придала особого значения плохому самочувствию. Занималась дочками — им четыре и шесть лет. Но состояние стало ухудшаться: появилась ломота в теле, головная боль. Итог — ночью 30 июня на скорой ее доставили в челябинский роддом для пациенток с COVID-19. Оборудование показало 45% процентов поражения легких.

Общепринятая полная терапия, применяемая в роддоме, положительных результатов не дала. Поражение легких было стремительным, и здоровой дыхательной поверхности практически не осталось. Врачи по итогам медицинского консилиума решили делать кесарево, чтобы сохранить жизнь матери и малышу. Ребенок появился на свет 3 июля на восьмом акушерском месяце. Он родился абсолютно здоровым, сразу задышал и с первых дней жизни стал активно набирать вес. Вот только с мамой малыша сразу разлучили, чтобы не подхватил опасный вирус.

Женщина боялась уснуть и не проснуться. Фото: 31tv.ru

— Врачи сделали все, чтобы обезопасить сыночка. Даже на руки мне его не дали, чтобы не заразила, и сразу увезли в другую больницу, — рассказала «КП—Челябинск» Эмилия. — Меня после операции перевели в реанимацию, где лежат женщины с положительным результатом на COVID-19, и сразу одели мне на голову специальный прозрачный шлем и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, который они называли СИПАПом. Здоровая часть легких на тот момент не позволяла мне самостоятельно дышать. Я вообще слово сказать не могла — начиналась одышка, потому что не хватало кислорода.

Положение усугубляла стоявшая тогда в Челябинской области аномальная жара. Быть в глухом шлеме, когда столбики термометра показывают почти 40 градусов — особое испытание. К тому же после кесарева болел шов, но женщине приходилось лежать на животе, чтобы легкие не слипались.

К сложному оборудованию Эмилия была подключена месяц, а в общей сложности провела в «ковидном» роддоме долгих 45 дней. Ей несколько раз в день ставили капельницы, уколы и давали таблетки. Круглосуточно она находилась под присмотром докторов и медицинского персонала.

Врачи стали для роженицы второй семьей, а день выписки — вторым Днем рождения. Фото: архив героини публикации

— Вся больница за меня переживала, они стали для меня как семья, — сквозь слезы говорит многодетная мать. — Я же лежачая была, вообще на ноги не вставала дней 20-25, а персонал ухаживал за мной как за ребенком. Врачи, медсестры, санитары постоянно пытались меня подбадривать: «Если тебе что-то нужно — говори, не молчи». Когда чужие люди так о тебе беспокоятся, как в таком случае лежать и киснуть? Думаю: «Мой ребенок сам дышит, старается, вес набирает. Ради детей я должна выкарабкаться» (плачет). По ночам почему-то очень сильно боялась уснуть и не проснуться. В такие моменты со мной оставалась медсестра, чтобы меня успокоить. Этот страх я не могу побороть до сих пор.

Аппетита у Эмилии не было. Ела через силу, не чувствуя запаха и вкуса еды. Для поддержки организма женщине давали специализированное жидкое белковое питание. Когда состояние улучшилось, буквально на 10 минут вместо шлема оставляли «кислород на нос».

Признается, что первые шаги дались ей с трудом. Ноги сильно похудели и ослабели, и многодетная мать буквально заново училась ходить.

На больничной койке Эмилия отпраздновала свое 34-летие. Родные звонили, но ответить им женщина не могла. Общались только переписками через WhatsApp: там писали слова поддержки и присылали фотографии и видеозаписи с детьми. Говорит, что тогда был самый пик болезни, и безумно скучающим по маме девочкам даже не стали говорить, что у главного человека в их жизни День рождения. Не хотели расстраивать малышек.

— Зато сейчас могу отмечать праздник дважды, — говорит Эмилия. — Вторым рождением для меня стал день выписки из роддома в Челябинске — 13 августа. Оттуда меня перевели на долечивание в родной Магнитогорск. Я очень благодарна врачам — они так боролись за мою жизнь. Сейчас у меня все мысли о детях и доме. Хочу вживую впервые увидеть сына, за ним сейчас бабушка ухаживает, и поиграть с детьми (плачет). Я рада, что они и супруг не заразились.

Легкие пациентки были поражены полностью. Фото: 31tv.ru

По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии ГБУК ОКБ№2, доктора медицинских наук Екатерины Воропаевой, всего за период пандемии роддом принял более 300 беременных с подтвержденном коронавирусом и подозрительными пневмониями. Эмилия — самая серьезная из всех пациенток роддома за это время.

В течение долгого времени пациентка училась дышать самостоятельно. Ей под пристальным присмотром врачей снимали шлем, и по датчикам отслеживали, чтобы уровень насыщения кислорода в крови соответствовал норме.

— 45 дней — дольше у нас никто не лежал, — говорит Екатерина Воропаева. — С 4 июля пациентка была подключена к аппарату СИПАП — это неинвазивная вентиляция легких. На человека одевается маска или шлем, и через приборы подается воздух в легкие под давлением. Это нужно, чтобы «допихнуть» кислород до оставшихся здоровых отделов легких. Пациент при этом находится в сознании, может поесть и подвинуть на себе маску, сменить положение тела. Больше месяца роженица была подключена к этому сложному оборудованию круглосуточно — это беспрецедентный случай. Компьютерную томографию (КТ) ей было сделать невозможно — из-за нетранспортабельности. Тотальное поражение легких мы определили только по рентгену. Когда состояние улучшилось (а это месяц лечения прошел), сделали КТ — поражение было 85%, то есть в период болезни было 100%.

Коллектив роддома сработал как единый организм. Страшно представить, каким мог быть исход, если бы хоть кто-то остался равнодушным.

В середине июня в роддоме ОКБ №2 родился первый ребенок с коронавирусом. Малыш родился на 36 неделе. Молодую маму в родах привезли в специализированный в роддом, потому что у нее была температура и насморк. Где она могла заразиться коронавирусом, неизвестно.

ЧЕМ ОПАСЕН ВИРУС ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ?

Если обычно маму и малыша выписывают на 3-5 сутки после родов, то в условиях эпидемии — после взятия анализов на COVID-2019. Для будущих мам и нерожденных детей вирус опасен тем, что он поражает быстро делящиеся клетки. Эмбрион человека и плод — это быстро делящиеся клетки. Для беременных вирус коварен угнетением функции легких, ведь в период вынашивания ребенка из-за растущего живота легкие мамы работают не в полную силу.

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