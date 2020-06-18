2020-06-18T13:38:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом

Он мог заразиться COVID-19 внутриутробно
Валентина ВАГАНОВАИрина ФАДЮШИНА
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Ребенок находится в отделении патологии недоношенныхРебенок находится в отделении патологии недоношенныхФото: Олег ЗОЛОТО
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У новорожденного в Челябинске подтвердился коронавирус. Малыш появился на свет в ОКБ №2. Там роддом перепрофилировали для беременных и рожениц с ковидом и пневмонией.

Репортаж из красной зоны: как лечат больных COVID-19 в «челябинской Коммунарке»

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Ребенок родился на 36 неделе (при норме 38-40). Молодую маму привезли в больницу в родах. В ОКБ №2 ее доставили, потому что была температура и насморк. Родила девушка сама. Где она могла заразиться коронавирусом неизвестно. Известно лишь, что супруги нарушали самоизоляцию, муж девушки ходил на работу.

Сейчас новорожденный находится в отделении патологии недоношенных и готовится к выписке, мама уже дома.

— Мама молодая, болела коронавирусом, в легкой форме. У ребенка нет никаких клинических проявлений. Вылиться это могло во что угодно, но не во что не вылилось, – рассказала заместитель главного врача по акушерству и гинекологии областной клинической больницы № 2 Екатерина Воропаева.

По данным на 17 июня, в ОКБ №2 родился 51 ребенок, даже есть двойня. Из них 13 — от женщин с подтвержденным диагнозом.

— Еще не до конца изучено, каким образом коронавирус может передаваться от матери к ребенку. Ранее ученые говорили, что у малыша есть естественная внутриутробная защита, — прокомментировала пресс-секретарь минздрава Челябинской области Марина Сергеева.

Напомним, в ОКБ №2, которую прозвали в народе челябинской «Коммунаркой», развернута коечная база на 248 мест. Треэтажный роддом изолирован от остальных отделений и рассчитан на 98 пациенток, при этом он может увеличить свои мощности еще на 30 мест.

ЧЕМ ОПАСЕН ВИРУС ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ И МЛАДЕНЦЕВ?

Если обычно маму и малыша выписывают на 3-5 сутки после родов, то в условиях эпидемии — после взятия анализов на COVID-2019. Для будущих мам и нерожденных детей вирус опасен тем, что он поражает быстро делящиеся клетки. Эмбрион человека и плод — это быстро делящиеся клетки. Для беременных вирус коварен угнетением функции легких, ведь в период вынашивания ребенка из-за растущего живота легкие мамы работают не в полную силу.

Возникают сложности с лечением, ведь будущим мамам противопоказаны многие препараты. Ранее мы рассказывали историю челябинки Айгуль Ермолюк. Вскоре после того, как у ее супруга, пресс-секретаря челябинской епархии Алексея Ермолюка подтвердился COVID-19, ее госпитализировали с пневмонией.

— Ставят большие дозы антибиотиков. Для малыша это не есть хорошо, но деваться некуда, — рассказывала она.

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В итоге ей сделали кесарево, малыша спасли.

Эксклюзивный репортаж «Комсомольской правды» из «Красной зоны» челябинской «Коммунарки» смотрите по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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