в челябинской таможне рассказали, почему уничтожают санкционку, а не раздают бедным

Санкционные продукты безжалостно уничтожают.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Видеть, как тяжелый каток давит дорогие сыры, итальянский хамон или красивые польские яблоки, — зрелище не для слабонервных. «Ну и что санкционка, лучше бы бедным отдали», — считают многие южноуральцы. «Комсомольская правда-Челябинск» узнала, почему в России предпочитают уничтожать продукты.
За разъяснениями в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» мы обратились к начальнику службы таможенного контроля Челябинской таможни Денису Цымбалу.
Оказывается, таможенники не только давят импортные продукты, но и выполняют сразу две цели: защищают потребителя от некачественной продукции и поддерживают отечественного производителя.
— Ваше возмущение по этому поводу мы разделяем. Тем не менее, в детские дома и дома пенсионеров можно отдавать только проверенные и безопасные товары, — объясняет Денис Цымбал. Как правило, санкционка ввозится по поддельным документам, установить ее происхождение и характеристики достаточно сложно. В связи с этим, допуск непонятной продукцию не только на рынок, но и к таким незащищенным категориям граждан очень рискован.
К тому же встает вопрос о поддержке отечественного производителя. Если мы, соблюдая все условия, будем передавать конфискат различным организациям, то наши производители потеряют в доходах.
По словам Данила Цымбала, в последнее время попытки ввоза санкционки в России снизились:
— Если говорить о яблоках, то сейчас ставка делается на сезонные. Мы принимаем определенные меры: завозятся новые сорта, устанавливаются холодильники.
Недавно был введен запрет на вывоз из России медицинских изделий. Но задержанные на границах товары решили передавать учреждениям, если товар изготовлен с соблюдением всех норм.
— После запрета вывоза мы заметили всплеск вывоза за границу санитайзеров, масок и перчаток. Эти товары пользовались повышенным спросом, поэтому вместе с пограничной службой таможня пресекла вывоз 14 товарных партий медицинских изделий. Они безвозмездно переданы в челябинскую больницу и в военный госпиталь.
«Комсомольская правда-Челябинск» также выяснила, действительно ли таможня передает вещи в магазины конфиската, которые появляются в городе, как грибы, и что скрывается за таким бизнесом.
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